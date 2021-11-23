«Спрос и рост»: что будет с ценами на алкоголь и продукты к Новому году

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Многие россияне уже начинают задумываться над покупкой продуктов для новогоднего стола, а в магазинах появляются не только праздничные украшения, но и скидки. «Вечерняя Москва» узнала, на какие продукты цены в магазинах к Новому году вырастут, а стоимость каких товаров останется неизменной.

Формирование цен

Как рассказала «ВМ» представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева, в преддверии новогодних праздников поставщики и сети зарабатывают на объемах продаж, которые в несколько раз увеличиваются в конце последнего месяца года.

— Все основные условия контрактов к этому времени, как правило, уже сформированы и изменениям не подлежат. Это значит, что цены на тот или иной продукт сегодня в большинстве случаев мало отличаются от цен на него в декабре. В особенности если речь идет о продукции длительного срока хранения, — сказала она.

Она отметила, что в последние годы значительное количество продуктов для праздничного стола реализуется по промоакциям. Увеличение продаж с высокими скидками соответствует тренду низкой покупательной способности населения.

— Поэтому запасаться продуктами длительного срока хранения для новогоднего стола мы не рекомендуем, — резюмировала Нагайцева.

Подорожание

Алкогольные напитки, от игристых вин до водки, подорожают к Новому году на 15 процентов. Это обусловлено двумя вескими причинами. Об этом рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его словам, с 2022 года акциз на алкогольную продукцию вырастет на 4–5 процентов, производители напитков будут «закладывать» его в стоимость товаров заранее. Кроме того, на цены повлияет и не самый лучший урожай винограда в России, Грузии и Европе, чему поспособствовали неблагоприятные погодные условия этого лета.

Также собеседник издания подчеркнул, что из-за рекордных цен на зерно стоит ожидать и роста стоимости всех продуктов, в которых оно используется при производстве. Например, на печенье, хлеб и макароны.

Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин также рассказывал, что причин для изменения цен в магазинах к концу года на всю рыбу и рыбную продукцию нет. Ведь дефицита данного товара не наблюдается. Перед новогодними праздниками традиционно идет рост розничных цен на деликатесные виды продукции (икра, крабы, креветки, осетрина). Но затем цены вновь стабилизируются, подчеркнул собеседник издания. Таким образом, по фактору вылова для большинства объектов промысла предпосылок для роста или снижения цен нет.

А президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов высказывал мнение, что на красную рыбу перед праздниками цена не упадет. По данным Росстата, в настоящий момент деликатес стоит свыше пяти тысяч рублей за килограмм. Такой показатель стал рекордным максимумом.

— Традиционно цена на икру всегда возрастает. Если судить по путине тихоокеанских лососей на Сахалине, то у нас она достаточно сдержанная — больших объемов мы не добыли. Наверное, это в том числе в какой-то мере порождает спрос и рост цен, — сказал Козлов.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова высказывала предположение, что к концу года серьезно вырастут цены на продукты питания. Так, по ее словам, к последним дням декабря рост цен на овощи и фрукты может составить до двадцати процентов по сравнению с сентябрем.

Рост цен на пшеницу отразится на стоимости всех товаров, в производстве которых она используется, — макароны, хлебобулочные, кондитерские изделия, мука. Цены на яйца продолжат рост — он может составить до 10–11 процентов. Долгова подчеркнула, что рост цен на некоторые категории товаров к Новому году — одно из следствий традиционного повышения спроса в предпраздничный период.

Доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова подсчитала, что новогодний праздничный стол обойдется семье из четырех человек почти в 11,5 тысячи рублей. По ее словам, на стол с шампанским и крепкими алкогольными напитками, рыбными и мясными деликатесами, икрой, традиционным оливье, овощами и фруктами в целом придется потратить 11 499 рублей. В прошлом году стоимость точно такого же продуктового набора была на 8,73 процента меньше.

Мясникова отметила умеренный рост цен на продукты для сладкого стола. Торты, кексы и рулеты, а также шоколадные конфеты увеличились в цене на 7,56 процента, 9,53 и 5,75 процента соответственно.

Снижение и стагнация цен

По словам Нагайцевой, сегодня для оптового рынка картофеля характерен понижательный ценовой тренд. Также на рынке в больших объемах есть импортный картофель из Белоруссии. Это провоцирует снижение цен. Кроме того, цены на огурцы в опте падают с конца октября. Кроме того, сегодня стабильна на рынке стоимость моркови и столовой свеклы.

— В связи с увеличением предложения тепличных томатов с местных комбинатов цены на оптовом рынке томатов снижаются, — добавила собеседница «ВМ».

Поставки томатов из Турции и Азербайджана «стабильны и достаточно объемны, что существенно повлияло на формирование отпускных цен на местную продукцию», отметила Нагайцева.

— В результате представители местных тепличных комбинатов были вынуждены в очередной раз снизить цены на томаты, дабы активизировать темпы сбыта данной продукции. Так, сегодня томаты местного производства поступают в продажу от 80 до 140 руб/кг. В то же время импортная продукция реализовывается по 90–120 руб/кг, — рассказала она.

До этого исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин рассказывал, что россияне скупают треть всего годового объема произведенной продукции или больше миллиона тонн в осенне-зимний период.

— Каждый год доля производства кондитерских изделий в четвертом квартале составляет почти 1/3 от годового объема. «АСКОНД» оценивает, что сезонный спрос на кондитерские изделия в четвертом квартале этого года составит около одного миллиона 100 тысяч тонн, из которых спрос на шоколадную продукцию — около 360 тысяч тонн, что на 25 процентов выше среднегодового показателя спроса, — говорил Лашманкин.