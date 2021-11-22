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Эксперт рассказала, во сколько обойдется новогодний стол семье из четырех человек

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперт рассказала, во сколько обойдется новогодний стол семье из четырех человек
Фото: flickr.com

Новогодний праздничный стол обойдется семье из четырех человек почти в 11,5 тысячи рублей. Об этом рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова.

По ее словам, на праздничный стол с шампанским и крепкими алкогольными напитками, рыбными и мясными деликатесами, икрой, традиционным оливье, овощами и фруктами в целом придется потратить 11 499 рубля. Отмечается, что в прошлом году стоимость точно такого же продуктового набора была на 8,73 процента меньше.

Также она отметила умеренный рост цен на продукты для сладкого стола.

— Торты, кексы и рулеты, а также шоколадные конфеты увеличились в цене на 7,56 процента, 9,53 процента и 5,75 процента соответственно, — передает слова Мясниковой агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что москвичи оказались самыми лояльными пользователями онлайн-доставок продуктов питания. Об этом свидетельствуют результаты исследования компаний «Ситимобил», «Самокат» и Research Me. В результате проведенного ими опроса удалось установить, что 23 процента москвичей постоянно заказывают продукты на дом.

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