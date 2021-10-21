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Россиян предупредили о росте цен на алкоголь перед Новым годом на 15 процентов

Марина Найденкова

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ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Россиян предупредили о росте цен на алкоголь перед Новым годом на 15 процентов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Алкогольные напитки, от игристых вин до водки, подорожают к Новому году на 15 процентов. Это обусловлено двумя вескими причинами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его словам, с 2022 года вырастет на 4–5 процентов акциз на алкогольную продукцию, производители напитков будут «закладывать» его в стоимость товаров заранее. Кроме того, на цены повлияет и не самый лучший урожай винограда в России, Грузии и Европе, чему поспособствовали неблагоприятные погодные условия этого лета.

— Стоит ожидать роста цен на 10–15 процентов. Особенно подорожают игристые вина. Также дорожает зерно, которое используется для производства спирта и водки. Соответственно, цена на спирт растет. Поэтому процентов на 15 подорожает и крепкий алкоголь к Новому году, а также пиво, — отметил Шапкин.

Также собеседник издания подчеркнул, что из-за рекордных цен на зерно стоит ожидать и роста стоимости всех продуктов, в которых оно используется при производстве. Например, на печенье, хлеб и макароны.

Как пояснила «ВМ» доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова, рост цен на некоторые категории товаров к Новому году — одно из следствий традиционного повышения спроса в предпраздничный период. При этом она отметила, что наибольший рост цен (до 15 процентов в годовом выражении) будет в категориях электроники, бытовой техники и автомобилей. Одежда и обувь подорожают в меньшей степени (на три–пять процентов).

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