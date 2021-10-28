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Нутрициолог Чернышова дала советы, как правильно выбрать мандарины

Марина Найденкова

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ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Нутрициолог Чернышова дала советы, как правильно выбрать мандарины
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

При выборе мандаринов нужно внимательно смотреть на состояние фруктов, они должны вкусно пахнуть и не иметь каких-либо повреждений. В противном случае есть риск отравления. Об этом «Вечерней Москве» рассказала терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, фрукт покупать нужно только в магазинах, которые имеют сертификаты на продукцию и гарантию ее безопасности.

— Мандарины должны быть свежими, немятыми, не заплесневелыми, не иметь повреждений на кожице. Хорошие мандарины пахнут вкусно. Нужно ориентироваться на цвет, консистенцию, запах и выбирать только свежие, целые и упругие плоды, — сказала собеседница издания.

Также она подчеркнула, что отравиться некачественными мандаринами можно, но риск низкий. Дело в том, что испорченный фрукт, в котором размножились бактерии из-за повреждения, например, «бочка», невкусные, а съесть много таких мандаринов вряд ли получится.

— Ориентируемся на свои органы чувств и предпочтения. Кто-то любит более мелкие и с выраженным кислым вкусом, кто-то любит крупные, которые легко чистятся, более сладкие и со спокойным вкусом. Мандарины — это хорошо, кроме того случая, когда на них есть аллергия, — добавила Чернышова.

В четверг, 28 октября, Роспотребнадзор сообщил, что ввоз турецких мандаринов будет приостановлен из-за обнаружения в них превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос. Запрет на поставки будет действовать до «особого распоряжения».

В разговоре с «ВМ» доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод рассказал, что такая мера может привести к росту цен в магазинах на этот фрукт. Турецкие поставщики занимают значительную долю на рынке.

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