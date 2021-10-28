Эксперт: запрет на ввоз мандаринов из Турции приведет к росту цен на фрукт в магазинах

Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Приостановление ввоза турецких мандаринов в Россию с 29 октября может привести к росту цен в магазинах на этот фрукт. Турецкие поставщики занимают значительную долю на рынке. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

В четверг, 28 октября, Роспотребнадзор сообщил, что ввоз турецких мандаринов будет приостановлен из-заобнаружения в них превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос. Запрет на поставки будет действовать до «особого распоряжения».

По словам эксперта, свои мандарины в России выращивают только на уровне садоводств в крайне малом количестве. Этот фрукт привозят в страну в больших количествах из Абхазии, Турции и Северной Африки. Трех поставщиков для российского рынка достаточно, чтобы удовлетворить спрос россиян на мандарины.

— Турецкие мандарины занимали значительный удельный вес на рынке. Конечно, исключение такого источника так или иначе в краткосрочной перспективе может привести к повышению цен. Но сейчас рынок достаточно спокойный, ведь есть другие цитрусовые. Но все равно это ощутимо, потому что исключается один из крупнейших поставщиков, — рассказал Холод.

Также он отметил, что ограничения Роспотребнадзора не носят «вечный» характер. По словам эксперта, для разбирательства, почему в поставленных мандаринах обнаружено превышение допустимого уровня пестицида, потребуется, скорее всего, несколько недель. К Новому году турецкие мандарины вернутся на российский рынок.

— Данный случай локальный, думаю, запрет будет снять через не столь большое время, — заключил Холод.