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Россия приостановит ввоз мандаринов из Турции

Михаил Алимов

Общество
Россия приостановит ввоз мандаринов из Турции
Фото: Анна Быкова

Ввоз турецких мандаринов в Россию будет приостановлен с 29 октября. В иностранной продукции обнаружено превышение максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в Роспотребнадзоре.

— Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции «Мандарины свежие», страна происхождения – Турция, нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень, — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что ввоз приостановлен с 29 октября и до «особого распоряжения». Сотрудники российской таможни предупреждены об этом, а ситуация находится на строгом контроле у Роспотребнадзора.

До этого Алексей Калинчев, врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог, и Евгений Арзамасцев, врач-диетолог, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, кому можно есть мандарины, а кому нельзя и в чем кроется опасность главного зимнего лакомства. Подробнее в видеоматериале «ВМ».

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