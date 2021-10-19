Эксперты объяснили, кому нельзя есть мандарины

Фото: Пресс-служба отраслевого совета Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции

Если летом россияне в промышленных масштабах поглощают арбузы, то осенью и зимой им на смену приходят мандарины. Но не все могут ограничиться одной штукой, притом что чрезмерное употребление этого фрукта для некоторых граждан может быть губительным.

Алексей Калинчев, врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог, и Евгений Арзамасцев, врач-диетолог, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, кому можно есть мандарины, а кому нельзя и в чем кроется опасность главного зимнего лакомства.

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Чем опасны мандарины

— Купить хорошие мандарины крайне сложно. Я не каждый сезон даже пробую их. Обычно мандарины плохого качества, и съесть их в большом количестве будет сложно. Реальная опасность, которую таят такие фрукты, — это зараза, которая будет на кожуре, или химия внутри, — считает Алексей Калинчев. — Сейчас есть проблема аллергизации населения, и дети часто являются аллергиками. Если на тот или иной продукт есть проявления, например, обострение атопического дерматита, то его есть нельзя. Но надо подходить дифференцированно, и даже если человек аллергик, не нужно строго исключать мандарины. Это не самый опасный продукт.

Евгений Арзамасцев считает, что важно правильно подобрать количество фруктов:

— Может возникнуть диатез или псевдоаллергическая реакция. Количество мандаринов нужно сократить людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, гастритом и людям с сахарным диабетом. Многие люди шкурку от мандаринов могут сушить и добавлять в заварку, поэтому нужно их хорошо мыть.

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