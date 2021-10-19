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Эксперт рассказала о штрафах за плохое содержание животных

Анна Михалюк

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Общество
Эксперт рассказала о штрафах за плохое содержание животных
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Мособлдума предложила ввести штрафы за нарушение правил содержания животных. Правила прописаны, при этом ответственности за нарушения нет. Предлагается установить ряд штрафов от 500 до 3000 рублей. Инициативу поддержало правительство РФ.

Анна Фельдман, зоозащитник, руководитель проекта «Накорми» Фонда защиты городских животных, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, как будут выявлять нарушения и будет ли эффективной система штрафов.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Правительство РФ поддержало введение штрафов за неправильное содержание домашних животных

— Речь идет о законопроекте, который будет внесен в Госдуму. У нас есть закон об ответственном отношении к животным, где написано, какие правила хозяева должны соблюдать. При этом системы наказания за несоблюдение нет. Количество животных регламентироваться не будет. Штраф необходим, если человек не оказывает животному необходимую медицинскую помощь, если плохо кормит. Увидеть нарушения можно будет скорее на улице или в гостях. Есть случаи, когда люди видят страдающее животное и хотят наказать владельца, а инструмента нет. Общественник должен ходить с полицией, а лучше, если будет создана специальная зоополиция. Новый закон будет действовать только в отношении кошек и собак, — рассказала зоозащитница.

Эксперты назвали места, где зимой в столице можно увидеть животных.

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