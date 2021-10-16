«Битцевский лес» и «Дом лани»: где зимой в столице можно увидеть животных

Фото: moscowzoo.ru

Бесплатно понаблюдать за животными можно на специально оборудованных природных территориях Москвы. С наступлением холодов их обитатели постепенно переселяются в пункты передержки.

Природно—исторический парк «Кузьминки—Люблино», природно—исторический парк «Царицыно», ландшафтный заказник «Тропаревский», памятник природы «Серебряный бор» и «Дом лани» лишается зверей и птиц до мая.

Комплексы, которые можно посетить круглогодично, перечислил официальный сайт мэра Москвы. Так, например, сотрудники Мосприроды проводят экскурсии и рассказывают о ланях, козах, овцах, белках, фазанах. Посетить комплексы может любой желающий. Это бесплатно, но нужно помнить о социальной дистанции.

Вольерный комплекс в природно—историческом парке «Битцевский лес»

В вольерах этого парка заселились козы, овцы, белки, куры и фазаны. Все животные умеют сохранять тепло в холода. Также для некоторых устроены обогреваемые дома.

На экскурсии могут рассказать об особенностях поведения и местах обитания животных, а также узнать про их физиологию.

Гости и жители столицы могут самостоятельно понаблюдать за животными по будним дням с 11:00 до 13:00. Для участия в экскурсии требуется предварительная запись.

Парк находится по адресу: Новоясеневский тупик, дом 1. Телефон: +7 495 426-00-22.

Вольерный комплекс «Дом лани»

Комплекс расположился на территории 1,2 гектара и разделен на две части: открытую, без зеленых насаждений и лесную. На первой части находится амфитеатр—лекторий для проведения эколого—просветительских мероприятий и галерея с постоянными и сезонными фотовыставками. В лесной части вольерного комплекса остаются на полувольном содержании европейские лани. Посетители могут наблюдать за ними в любое время года со смотровой площадки.

Вольерный комплекс находится по адресу: Зеленоград, Никольский проезд, за домом 2. Телефон: +7 499 735-55-56.

Вольерный комплекс в экоцентре «Царская пасека»

Тут живут ушастая сова, серая неясыть и два филина. Также посетителей знакомят с этапами развития пчеловодства, покажут пасеку и расскажут о биологии медоносной пчелы.

Посетить «Царскую пасеку» можно только по предварительной записи.

Комплекс находится по адресу: поселок Измайловская Пасека, дом 1 (ближайшие станции метро — «Измайловская» и «Шоссе Энтузиастов»). Телефон: +7 499 166-36-87.

В понедельник, 11 октября, стало известно, что Московский зоопарк переходит на зимний режим работы. Специалисты зоосада начали переводить питомцев во внутренние вольеры. Так, например, в теплые помещения переместились обезьяны, а медведи стали выходить на улицу только по утрам.