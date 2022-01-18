Социально значимые продукты будут доступнее

Фото: Pixabay

Крупные торговые сети введут ограничение на наценку социально значимых продуктов не более 15 процентов. Это поможет сдержать рост цен и помочь малоимущим москвичам.

Федеральная антимонопольная служба в 2021 предложила продуктовым сетям продумать механизмы, которые могли бы отвечать политике об ответственном ценообразовании, проводимой в России. Игроки рынка откликнулись на призыв и подготовили свои предложения. В настоящее время три крупные продуктовые сети — Х5 Retail Group, «Тандер» и «Бристоль» — уже презентовали ведомству список товаров, на которые они могут снизить наценку до минимума — 10 процентов.

— Нам удалось сформировать особую методику ценообразования товаров из категории первой необходимости. Благодаря ей у покупателей будет доступ к социально значимым товарам «первой цены», — рассказали в пресс-службе Х5 Retail Group.

В список кандидатов на минимальную наценку вошли говядина, баранина, курица, свежемороженая рыба, масло, молоко, яйца, мука, хлеб, макароны и гречка, а также ряд овощей и фруктов, таких как яблоки, морковь и капуста. Эти изменения коснутся товаров более чем 20 категорий.

— Размер нашей наценки будет зависеть от спроса и предложения. Но максимальная наценка на социально значимые товары ни при каких обстоятельствах не будет превышать 10 процентов. Минимальный же порог не ограничен, — добавили в Х5 Retail Group.

Руководство сети магазинов «Магнит» сообщило, что ассортимент товаров, включенный в список для низкой наценки, выделят специальными ценниками. В эту категорию вошли более 200 продуктовых позиций по 25 категориям.

Кроме того, список социально значимых товаров планируют обновлять ежемесячно. Все издержки по их продаже — логистику, аренду магазина, зарплату персонала и другие — возьмут на себя сами ретейлеры. Благодаря тому что торговые точки крупных сетевых магазинов широко распространены не только в Москве, но и во всей стране, серьезных дополнительных затрат на реализацию программы компании не понесут. Даже наоборот — за счет снижения цен на ряд продуктов они смогут привлечь в свои магазины новых покупателей и, как следствие, повысить выручку. А люди с низкими доходами, в свою очередь, всегда смогут купить социально значимые продукты по приемлемой цене и сделать свой рацион питания более разнообразным.

Но старт реализации мер по регулированию цен, по мнению старшего научного сотрудника Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Елены Гориной, нельзя связывать с тем, что уровень жизни москвичей падает.

— По моим наблюдениям, динамика доходов населения постепенно выравнивается. В России существует довольно устоявшаяся практика по ограничению цен на ряд продовольственных товаров. Согласно последним статистическим данным, касающимся уровня бедности и состояния доходов населения России, в нашей стране, наоборот, сокращается количество людей, живущих на прожиточный минимум. Это доказывает, что доходы населения растут, — рассказала Елена Горина. — Но я вынуждена признать, что в России пока что остается достаточно высокий уровень инфляции. И в 2021 году он, к сожалению, был существенно выше, чем за последние несколько лет.

Елена Горина добавила, что причиной такого положения дел стала пандемия коронавируса.

— Но мы постепенно восстанавливаемся после этого неожиданного удара. Экономика оживает, — заключила эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Караваев, председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли:

— Торговые сети, которые состоят в Ассоциации компаний розничной торговли, ведут активную работу по сдерживанию цен на товары первой необходимости и обеспечению их доступности для населения. Обычно социально значимые товары, реализуемые в торговых сетях, и так продаются с минимальной наценкой. Более того, в начале пандемии отдельные крупнейшие продовольственные сети уже обнуляли ее на ряд товаров с целью поддержки потребителей. В состоянии усиливающегося ценового давления ретейлеры подготовили широкий перечень товаров первой необходимости, которые будут продаваться по более низкой цене до конца 2022 года. Эта мера в первую очередь направлена на поддержку населения без нарушения рыночных механизмов.