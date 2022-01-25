Сергей Миронов: Надо отдать накопительную пенсию людям

Фото: Пресс-служба Госдумы

Мир недвижимости пробудила от спячки очередная инициатива. Суть ее в том, что на приобретение жилья предлагается использовать пенсионные накопления. Безусловно, столь внушительный объем средств способен оживить любую отрасль. Но так ли все однозначно в данном предложении, «Вечерняя Москва» спросила у председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

Федеральная риелторская компания «Этажи» подготовила и направила главе кабинета министров Михаилу Мишустину инициативу, согласно которой российским гражданам разрешат использовать свои пенсионные накопления до прекращения рабочей деятельности на покупку жилья. Как сообщили «Известиям» в Минфине и Минстрое, предложение рассмотрят и после детального анализа примут решение.

С одной стороны, куда ни посмотри, инициатива — полезная. И рынок недвижимости способна оживить по аналогии с льготной ипотекой, и доходы граждане не потеряют. Но сможет ли данное предложение при его реализации сделать жилье более доступным.

По мнению председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, доступности она жилью вряд ли прибавит, но в ней есть зерно истины. После заморозки накопительной части пенсии в 2014 году эти деньги «зависли» в системе. Фактически они принадлежат людям, из чьих доходов они изымались, будущим пенсионерам. Накопительная пенсия не работает уже почти 10 лет, а деньги людям так и не возвращают.

— Как я неоднократно говорил, самым разумным и справедливым решением в данном случае будет просто вернуть эти деньги людям на руки. Они заработали эти деньги и имеют право распоряжаться ими так, как захотят, — подчеркнул Сергей Миронов.

Представители строительного бизнеса, конечно, преследуют свои собственные интересы, отметил лидер фракции в Госдуме, но они правы в одном: пенсионные накопления после заморозки «зависли» без дела. Но, как считают депутаты, честно и справедливо будет просто вернуть эти деньги людям.

Собеседник «ВМ» напомнил, что накопительная пенсия была заморожена в 2014 году, с тех пор правительство ежегодно продлевают эту заморозку.

— Будущие пенсионеры потеряли целое десятилетие, в течение которого они могли бы накопить на старость, — констатировал Сергей Миронов. — Пенсионные накопления, которые «зависли» в системе до заморозки, ежегодно уничтожает инфляция. Средний размер накопительной пенсии по России составляет порядка 1000 рублей. Такая прибавка, особенно с учетом инфляции, погоды не сделает.

По мнению политика, чтобы не обрекать будущих и нынешних пенсионеров на нищенское существование, надо менять всю пенсионную систему: ликвидировать Пенсионный фонд с его раздутым штатом и огромным имущественным фондом, вводить прогрессивную шкалу пенсионных взносов (сейчас она регрессивная, то есть богатые платят меньше), выводить занятость из тени и так далее.

А для повышения доступности жилья для россиян Сергей Миронов предложил следующее:

Во-первых, по его мнению, не надо зацикливаться на ипотеке. Большинству граждан она недоступна, к тому же это самый дорогой для простых людей способ приобрести жилье. Фракция вносила в Думу законопроект о строительных сберегательных кассах — в Германии этот институт прекрасно себя зарекомендовал.

Во-вторых, надо активнее строить социальное арендное жилье, констатировал председатель партии. Это не только поможет многим быстро и недорого решить жилищный вопрос, но и даст государству возможность лучше маневрировать трудовыми ресурсами, направлять людей туда, где рабочие руки нужнее всего.

В-третьих, нужно активнее развивать частное домостроение: помогать молодым семьям с приобретением участков и строительных материалов.

— У нас самая богатая по лесным ресурсам страна, а строить дома из дерева едва ли не дороже, чем из кирпича, — добавил Сергей Миронов.