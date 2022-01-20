«Задним числом»: как изменятся пенсии россиян после индексации

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Госдума 20 января единогласно приняла закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции — на 8,6 процента. О том, насколько увеличатся выплаты по старости, — в материале «Вечерней Москвы».

Увеличение «задним числом»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее в своем телеграм-канале напомнил, что поручение увеличить пенсии было дано президентом Владимиром Путиным. Причина такого шага — в выросшей инфляции по итогам 2021 года. Он призван компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен. Поэтому в соответствии с указанием главы государства правительство подготовило поправки к законодательству, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись. Депутаты инициативу поддержали.

Таким образом, средняя российская пенсия для неработающих граждан по старости увеличилась с 17 500 до 18 894 рублей. Индексация будет, правда, «задним числом», официально с 1 января. Но проблем из-за этого не возникнет, пояснил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

— Законом предусматривается доиндексация январских пенсий до уровня 8,6 процента. Февральская в свою очередь будет сразу проиндексирована на 8,6 процента, а январская — доиндексирована на 2,7 процента, — пояснил эксперт.

Получат деньги в феврале

Дело в том, что правительство 1 января текущего года уже проиндексировало пенсии на 5,9 процента. Решение об этом принималось еще в середине 2021 года, когда прогнозируемый уровень инфляции по итогам года был ниже, чем он фактически оказался (8,4 процента, по данным Росстата — прим. «ВМ»), заявил Сафонов. Да и предсказать в мае–июне, насколько вырастут цены по итогам года, сложно.

Так что оставшуюся сумму за январь в 2,7 процента пенсионерам, если поправки примут, просто доплатят в феврале или в крайнем случае в марте.

— Властям было необходимо принять решение о большей индексации, чтобы сохранить покупательскую способность российских пенсионеров. Почему индексируются пенсии даже на более высокий процент — на 8,6? Потому что ряд продовольственных товаров, потребляемых пенсионерами, — крупы, овощи, частично мясо — подорожал выше уровня инфляции, — добавил эксперт.

Без напряга для бюджета

Для бюджета выделить дополнительные деньги пенсионерам проблемой не будет. Он в нашей стране профицитный, пояснил собеседник «ВМ». Это же подтвердил и Вячеслав Володин.

— Необходимые средства в бюджете есть, — заявил председатель нижней палаты парламента.

Помимо страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров, в России проиндексируют и другие социальные выплаты. С 1 февраля на уровень фактической инфляции увеличатся пенсии для инвалидов всех групп, чернобыльцев, вдов погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Также с 1 февраля на 8,4 процента больше станет материнский капитал.

С 1 апреля повысятся социальные и государственные пенсии на 7,7 процента. Первые предусмотрены для тех, у кого не хватает стажа и баллов для назначения страховой пенсии, а вторые выплачиваются участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

С 1 августа пенсии пересчитают для пожилых граждан, работавших в предыдущем году и уплачивавших страховые взносы.