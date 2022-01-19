Материнский капитал — 2022: как получить и на что потратить полмиллиона

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С 1 февраля в России проиндексируется материнский капитал. Впервые это произойдет не с 1 января, и увеличится он на сумму фактической инфляции — на 8,4 процента по сравнению с предыдущим годом. О том, как его получить и на что можно потратить, — в материале «Вечерней Москвы».

Сколько составит материнский капитал

Программа материнского капитала действует в России с 2006 года и призвана стимулировать рождаемость. За это время сумма увеличивалась неоднократно. Но если в начале действия программы сертификат выдавался только после рождения второго и последующих детей, то с 2020 года его можно получить и за рождение первенца.

Сумма материнского капитала в 2022 году составит 524 527 рублей при рождении первого ребенка и 168 616 рублей при рождении второго. Таким образом, государственная поддержка увеличится на 40 646 и на 13 066 рублей соответственно.

На третьего ребенка материнский капитал назначается не всегда. Если первые двое детей родились до 2007 года, а третий — после 2020-го, то за него можно получить 693 144 рубля. Также, если третий ребенок родился до 2020 года, а двое предыдущих — до 2007 года, можно получить 524 527 рублей.

Кто имеет право на получение материнского капитала

В России право на материнский капитал имеют не только женщины, но и мужчины. Мужчина должен для этого быть единственным усыновителем первого ребенка, если решение суда об этом вступило в силу с 1 января 2020 года или второго и последующих детей — с 1 января 2007 года. Также право на маткапитал у него появится, если мать ребенка умрет или ее лишат родительских прав. Кроме того, право на материнский капитал прекращается у женщины и переходит к отцу при совершении ею против детей умышленного уголовного преступления и при отмене усыновления или удочерения.

Помимо всего прочего, на материнский капитал могут претендовать мужчины, чьи дети рождены суррогатными матерями.

А 18 января стало известно о том, что Госдума одобрила проект расширения прав на получение материнского капитала отцами-одиночками. В частности, речь идет о том, чтобы дать возможность его получения, если умерла супруга-иностранка. А при смерти мужчины право на маткапитал должно перейти к детям в равных долях.

Если же никто не умер, не совершил преступлений против детей и не лишен родительских прав, основные права на получение материнского капитала имеют женщины, являющиеся гражданками России.

Как оформить сертификат

С 15 апреля 2020 года получение материнского (семейного) капитала осуществляется полностью в электронном виде в течение 15 дней после получения сведений из ЗАГСа.

Также можно подать заявление самостоятельно. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Затем требуется заполнить заявление и предоставить документы, удостоверяющие личность. Информация будет отправлена на проверку в Пенсионный фонд, и в течение 15 календарных дней ПФР пришлет электронный сертификат.

Если каких-то сведений не хватает, то гражданин получит уведомление и в течение трех дней сможет их предоставить.

На что потратить материнский капитал

В плане использования материнского капитала изменений в законодательстве не произошло. Его можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату по рождению или усыновлению второго ребенка, накопительную пенсию матери и на товары и услуги для детей-инвалидов.

Например, со дня рождения ребенка можно распорядиться средствами законно, если вносится первоначальный взнос или погашается основной долг за квартиру или земельный участок, приобретенный в ипотеку. Также деньги в любое время можно потратить на оплату дошкольного образования детей или социальную адаптацию и реабилитацию детей-инвалидов.

При использовании средств на покупку недвижимости нужно учитывать, что помещение не должно быть в аварийном состоянии и непригодным для проживания. Дети при этом должны быть наделены долями в имуществе.

По достижении трехлетнего возраста материнский капитал применяется на формирование накопительной части пенсии матери и на дошкольное образование детей.