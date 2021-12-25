Володин назвал самые важные законы среди принятых Госдумой в 2021 году

Фото: Пресс-служба Госдумы

Законы об индексации маткапитала, о требовании к зарубежным IT-компаниям открывать представительства в России и о налоговом вычете на спорт вошли в число наиболее важных среди тех, что Государственная дума приняла в 2021 году. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

— В уходящем году Государственная дума приняла много важных для наших граждан законов. Некоторые из них вступают в силу в первом месяце нового 2022 года. Таких законов много. Поэтому сегодня расскажу о первых 10 самых значимых из принятых решений — об увеличении материнского капитала, налоговом вычете на спорт, «приземлении» IT-гигантов и др., — написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам политика, Госдума «защитила права» граждан России, которые не желают проходить биометрию. Он уточнил, что отказ человека использовать персональные данные для идентификации не сможет считаться основанием для отказа в предоставлении ему государственных услуг.

Володин отметил еще одно нововведение, которое поможет россиянам сохранить средства и не попасть в долговую ловушку. Им стало ограничение выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Политик добавил, что чуть меньше трети жителей страны, взявших кредит, отдают более 80 процентов своего дохода, из-за чего оказываются в финансовой зависимости.

До этого Совет Федерации одобрил закон, который вводит уголовную ответственность для водителей, повторно нарушающих правила дорожного движения. Документ отправлен на подпись президенту.