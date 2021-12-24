Совфед одобрил закон об уголовном наказании для лихачей-рецидивистов

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Совет Федерации одобрил закон об уголовном наказании до трех лет лишения свободы для водителей, которые серьезно нарушили правила дорожного движения. Об этом стало известно в пятницу, 24 декабря.

Уточняется, что под серьезным нарушением ПДД понимается превышение разрешенной скорости от 60 и более километров в час и выезд на встречку. В том случае, если до этого водители неоднократно подвергались наказанию за любое из этих нарушений, им грозит лишение свободы сроком на три года.

Законом также предусматривается штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, передает РИА Новости.

22 декабря депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам РФ, которые ужесточают наказания для тех, кто ранее уже был осужден за лихачество на дорогах.

Новый закон вводит в Уголовный кодекс новую статью «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Он также усиливает наказание для тех, кто намеренно превышает скоростной режим или выезжает на полосу встречного движения.