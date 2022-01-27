Индейка, свинина, говядина: что будет с ценами на мясо в 2022 году

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Россиянам в ближайшее время не стоит ждать серьезного повышения цен на мясо из-за роста производства и высокой конкуренции. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Достижение мясников в условиях пандемии

По его словам, сейчас для потребителей мяса все выглядит неплохо. Несмотря на падение производства в начале 2021 года, к концу ушедшего года его удалось не только восстановить, но и незначительно превысить показатели 2020 года — на 0,3 процента.

— В условиях пандемии это достижение. И увеличение предложения мяса в конце 2021 года уже спровоцировало резкое снижение оптовых цен и на мясо бройлера, и на индейку, и на свинину, и на говядину. На разные виды мяса и на разные отрубы снижение было различным, но оно составляло от 5 до 25 процентов в оптовом звене, — отметил представитель отрасли.

Импорт окажет давление

Сергей Юшин говорит, что в январе 2022 года Росстат отмечал падение розничных цен, например, на свинину на шесть процентов. И в этом году при отсутствии болезней у животных рост ее производства увеличится на шесть-восемь процентов, а это дополнительно более 300 тысяч тонн продукции на рынке, что также повлияет на ситуацию на прилавках в пользу потребителя. Также будет незначительный прирост производства говядины — на один процент.

— Плюс в конце 2021 года государство в целях стабилизации цен и обеспечения необходимого объема на рынке приняло решение о беспошлинном ввозе до 200 тысяч тонн говядины и в течение первой половины года до 100 тысяч тонн свинины. В нормальной ситуации пошлина на говядину составляет 15 процентов, на свинину — 25. И это тоже повлечет за собой снижение внешнеторговой себестоимости и окажет дополнительное давление на рынок, — добавил специалист.

Кроме того, в плане цен Юшин призвал учитывать сезонные факторы. Летом мяса потребляют больше из-за выездов на шашлыки, тогда как осенью объемы сокращаются. Поэтому среднегодовые цены на мясо по итогам 2022 года, если давать смелый прогноз, останутся на уровне прошлого года.

— Может, говядина только подрастет на уровень инфляции, но вполне возможно, что импортные поставки сдержат все, — считает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации.

Кредиты обслуживать надо

При этом в отрасли, как и на всем продовольственном рынке, остаются проблемы, связанные с ростом себестоимости продукции. На нее, в частности, влияет курс доллара, от которого зависит цена на аминокислоты, корма и витамины для животных, завозимые из-за рубежа, констатировал собеседник «ВМ». При курсе 72 рубля за доллар цена одна, а при курсе 79 — уже другая.

— Из-за падения курса рубля, роста цен на корма и аминокислоты продолжает снижаться рентабельность производства, что повлечет за собой уход с рынка мелких игроков. Но и это не приведет к росту цен. Мы были бы рады, если б они росли, нам было бы легче обслуживать кредиты, — посетовал Юшин.

Он отметил, что с 2015 по 2021 год продовольственная инфляция составила 40 процентов, мяса — около 25 процентов. Более того, с 2018 по 2020 год цены на мясо неуклонно снижались. Только в 2021-м произошел сильный скачок вверх из-за болезней животных и роста цен на другие составляющие типа кормов и упаковки.

Сейчас цены приближаются к уровню 2020 года. Однако полностью туда они уже не вернутся, заключил Юшин.