«Ресурсы исчерпаны»: почему в России растут цены на продукты и когда это закончится

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В России могут подорожать продукты питания для детей. Соответствующее уведомление торговым сетям разослал крупнейший производитель данной категории товаров — АО «Прогресс», известный под брендом «ФрутоНяня». В среднем увеличение отпускной стоимости с 1 февраля составит 15,5 процента. Впрочем, дорожают не только детские продукты. О том, как долго это продлится и когда цены стабилизируются, — в материале «Вечерней Москвы».

С чем связан рост цен

Как объяснили «ВМ» в Ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз», последние два года были для отрасли форс-мажорными из-за пандемии и ее последствий. В частности, нарушились поставки, контракты, подорожали импортные и отечественные составляющие, которые используются для производства многих продуктов питания, выросла стоимость сырья как отечественного, так и импортного, логистики и упаковки.

— Так, только сырье для производства детского питания подорожало от 15 до свыше 30 процентов, логистика за 2021 год выросла в цене минимум на 20 процентов, разные виды упаковки подорожали от 15 до более 100 процентов, и этот рост идет фактически с 2020 года. Но на протяжении двух лет поставщики не меняли цен и пытались сдержать возросшие издержки за счет собственных ресурсов, чтобы потребители не ощутили его на полке. Однако сегодня ресурсы поставщиков по сдерживанию роста цен полностью исчерпаны, — подчеркнул заместитель председателя правления организации Дмитрий Леонов.

И даже заявленное лидером рынка повышение отпускных цен не покрывает рост себестоимости. Оно вынужденное и необходимое и позволит попросту избежать банкротств. Спикер отметил, что производители детского питания не могут экономить на качестве продукции в силу ее особой важности и никаких предпосылок для того, чтобы ее не поднимать и тем более снижать, сейчас нет. То же самое касается и других категорий товаров, отметил зампред Руспродсоюза.

Тенденции прошлого года и геополитика

Похожее мнение «ВМ» высказал Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline, занимающегося исследованиями продовольственного рынка. С его точки зрения, в первом квартале 2022 года продолжатся те же тенденции, что наблюдались в прошлом году. Тогда в среднем рост цен на продукты питания составил 12 процентов.

— На отдельные категории продуктов питания рост был выше. В частности, у производителей детского питания, вынужденных использовать максимально качественные, максимально свежие продукты. Плюс остаются трудности в логистике, подорожавшей в прошлом году. Остается напряженной ситуация на рынке труда — производителям приходится повышать зарплату. Так что рост цен — вполне закономерный шаг. Подорожание, объявленное «ФрутоНяней», укладывается в ту динамику цен на продукты питания и на сельхозпродукцию, которая была по итогам прошлого года и наблюдается уже в текущем году. Вероятно, другие производители последуют примеру лидера рынка. Но они бы сделали это независимо от него, — предположил эксперт.

Впрочем, рост цен феноменальным не будет, уверен Иван Федяков. Расценки на товары станут соответствовать фактическому уровню инфляции. В первом квартале они повысятся примерно на 10–12 процентов. Специалист добавил, что если бы не геополитическая напряженность, влияющая на курс рубля, то рост был бы ниже, потому что текущие цены для производителей продуктов питания уже комфортны.

Подешеветь на прилавках сейчас ничего не может

Если же геополитическая напряженность снизится в скором времени, то рост цен замедлится, говорит Федяков, и во втором квартале, а также ближе к осени составит 5–6 процентов в годовом выражении. А это уже уровень инфляции, близкий к таргетированному, который обозначило правительство России. Плюс сейчас не в пользу удешевления влияют сезонный фактор и структурные проблемы в экономике.

— Это касается всех продуктов питания. Ничего сейчас не может подешеветь на наших полках. Так сложилась конъюнктура затрат на все. Инфляция, по сути, подогревает сама себя. Сама конъюнктура рынка сейчас подстегивает рост цен. А из структурных проблем мы видим низкий уровень безработицы. С одной стороны, он хорош для отчетов, а с другой — он говорит о том, что желающих работать на производстве и в логистике у нас практически нет. Для сохранения производства на некоторых предприятиях зарплату предлагают уже на уровне сотен тысяч рублей, но даже это не позволяет найти персонал. Особенно в пищевой промышленности, потому что очень часто эти производства находятся не в центральной России, где высокая плотность населения, — пояснил спикер.

Кроме того, есть проблемы с хранением урожая с учетом климатических условий страны, где большинство регионов просто непригодно для круглогодичной сельскохозяйственной деятельности, констатировал Федяков. И порой выходит так, что даже избыточный урожай, который собирается в конце осени, не удается сохранить до весны.

— Осенью мы видим резкий спад цен, чтобы производителям реализовать свою продукцию, и, наоборот, в весенний период цены начинают взлетать вверх, — добавил спикер.

Нужно ли сдерживать рост цен

По мнению Ивана Федякова, сейчас необходимо переждать весенний период и не вводить госрегулирование цен. Данные меры в текущих условиях будут контрпродуктивными, они убивают инвестиционную привлекательность.

— В текущий момент рост цен объективен. Надо дать рыночной экономике возможность этот рост цен произвести. Но уже весной, ближе к лету мы увидим инвестиционную привлекательность в сфере продовольствия, желание многих предприятий посеять больше урожая, произвести больше продукции и увидим виток роста производства, предложения продуктов питания, и это повлечет снижение цен. В летний и осенний период с предложением будет все в порядке, и цены как минимум стабилизируются, а могут и пойти вниз, — считает глава аналитического агентства.

В Руспродсоюзе также не поддерживают государственное регулирование.

— Глобально решением острого вопроса роста цен, на наш взгляд, является адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения. Кроме того, такая форма поддержки, в отличие от регулирования цен, вносит значительно меньше искажений в здоровые рыночные отношения и экономику в целом, — отметил Дмитрий Леонов.

Да и государство не сильно, судя по всему, горит желанием вмешиваться в рыночные отношения, но поддержать предпринимателей хотят. Так, в Министерстве сельского хозяйства России намерены стимулировать производителей сырья для производства детского питания. Власти понимают издержки, с которыми столкнулись игроки рынка.

В ведомстве считают, что стабилизировать рост цен на питание можно только при реализации системной программы стимулирования производителей сырья, чем министерство и занимается. В частности, каждый год наращивается объем плодово-овощной продукции, что дает развитие и для предприятий по ее переработке. К примеру, в 2021 году был поставлен рекорд по сбору плодов и ягод. Их произвели на семь процентов больше, чем в прошлом году, — 3,9 миллиона тонн. Также за прошедший год на 16,1 процента снизились цены на яблоки. Это произошло из-за высоких урожаев.