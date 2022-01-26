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В Руспродсоюзе выступили за помощь малообеспеченным слоям населения из-за роста цен на продукты

Руслан Давлетшин

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В Руспродсоюзе выступили за помощь малообеспеченным слоям населения из-за роста цен на продукты
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Российские производители продуктов питания считают, что решением острого вопроса роста цен является адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

— Такая форма поддержки, в отличие от регулирования цен, вносит значительно меньше искажений в здоровые рыночные отношения и экономику в целом, — отметил представитель отрасли.

Собеседник «ВМ» констатировал, что последние два года можно назвать форс-мажорными ввиду пандемии и ее последствий: нарушились поставки, контракты, подорожали импортные и отечественные составляющие, которые используются для производства многих продуктов питания, выросла стоимость сырья как отечественного, так и импортного, логистики, упаковки.

Предпосылок для снижения цен по многим категориям продуктов питания в Руспродсоюзе пока не видят.

О росте цен на продукты сообщают представители разных отраслей. Так, стало известно, что хлеб в 2022 году подорожает на 9 процентов. Такие же тенденции затрагивают и сферу детского питания. Но здесь государство планирует стимулировать производителей сырья для него, понимая, что игроки рынка работают в условиях выросших издержек.

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