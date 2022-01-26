Минсельхоз рассказал о мерах, применяемых для стабилизации цен на детское питание

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Министерство сельского хозяйства России стимулирует производителей сырья для производства детского питания, поскольку им приходится работать в условиях роста издержек. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе в сегменте детского питания, работают в условиях значительного повышения издержек из-за удорожания упаковки, топлива, электроэнергии, логистических услуг и других составляющих себестоимости, — передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что стабилизировать рост цен на питание можно только при реализации системной программы стимулирования производителей сырья, чем министерство и занимается.

Каждый год наращивается объем плодовоовощной продукции, что дает развитие и для предприятий по ее переработке. Так в минувшем году был поставлен рекорд по сбору плодов и ягод. Их произвели на семь процентов больше, чем в прошлом году — 3,9 миллиона тонн. Также за прошедший год на 16,1 процента снизились цены на яблоки. Это произошло из-за высоких урожаев.

Ранее в Гильдии пекарей сообщили, что хлеб в 2022 году подорожает на девять процентов. Рынок хлебобулочных изделий растет каждый год от 1,5 до 2,5 процента, потребление данного вида продукции среди россиян растет с каждым годом. По итогам прошлого года в среднем цены выросли чуть менее чем на девять процентов, это ниже показателей инфляции.