В Гильдии пекарей сообщили, что хлеб в 2022 году подорожает на девять процентов

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Рост цен на хлебобулочные изделия в 2022 году ожидается порядка 8–9 процентов. Об этом сообщил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Он сообщил, что рынок хлебобулочных изделий растет каждый год от 1,5 до 2,5 процента, потребление данного вида продукции среди россиян растет с каждым годом. По итогам прошлого года в среднем цены выросли чуть менее чем на девять процентов, это ниже показателей инфляции.

Юрий Кацнельсон отметил, что в России появляется все больше маленьких пекарен, где пекари сами продают свою продукцию. Они продают продукцию по той цене, по которой ее удобно и комфортно покупать местным жителям.

В следующем году цены также вырастут примерно на 8–9 процентов.

— Хлеб — это продукт региональный, поэтому цены разнятся в сельской местности и в крупных городах. Везде достаточно плотная конкуренция, она растет. Поэтому ценовой фактор не приоритетный для отрасли, — пояснил Кацнельсон в комментарии НСН.

До этого председатель Союза потребителей России Петр Шелищ назвал две причины роста цен на продукты и услуги в России.