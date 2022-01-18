Эксперт сообщил, что рост цен на продукты и услуги продолжится в России в 2022 году

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На сегодняшний день нет оснований ожидать снижения темпов роста цен в России, которые сильно выросли за прошлый год. Об этом сообщил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

По словам эксперта, рост цен продолжиться и в 2022 году. В первую очередь вырастут цены на пищевые продукты, а также и на непродовольственные товары и на услуги.

— Я не помню за свою жизнь какие-то периоды, когда цены не росли бы. Другое дело, что до последних 7-8 лет одновременно с ростом цен происходил рост доходов населения, опережающий зачастую этот рост цен, так что мы его не замечали, — отметил Петр Шелищ в комментарии НСН.

Рост цен, по словам эксперта, вызван двумя причинами. Первая — рост издержек производителей, они усугубились в пандемию коронавируса, которая отрицательно сказалась на логистических процессах. Кроме того, возникли проблемы с урожаями из-за изменений климата и глобального потепления.

18 января Минсельхоз ответил на сообщения о подорожании кондитерских изделий. Представители пресс-службы сообщили, что производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.