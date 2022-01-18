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Минсельхоз ответил на сообщения о подорожании кондитерских изделий

Полина Долганова

Экономика
Минсельхоз ответил на сообщения о подорожании кондитерских изделий
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В России не наблюдается массового тренда на повышение цен на кондитерские товары. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

— Несмотря на существенное увеличение издержек из-за удорожания упаковки, тары, сырья, электроэнергии, логистики, транспортных услуг и других составляющих себестоимости, производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности, — говорится в сообщении.

Уточняется, что темпы роста цен на муку и яйца не превышали темпов инфляции благодаря мерам, введенным российскими властями.

Так, например, по состоянию на 12 января цена на пшеничную муку за год возросла на 6,5 процента, а на яйца — на 7,7 процента, передает РИА Новости.

Накануне пять крупных производителей кондитерских изделий в России уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля. Речь идет о таких производителях, как «Славянка», «Хлебпром», «Объединенные кондитеры», Mondelez и Ferrero.

Согласно подсчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены, в том числе и на продукты, выросли на четверть в 2021 году. При этом в текущем году ситуация не изменится к лучшему. В исследовании говорится, что самый высокий рост за год показали цены на растительное масло и зерновые продукты. Стоимость этих товаров увеличилась примерно на 27 процентов.

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