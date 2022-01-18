Производители кондитерских изделий в России предупредили о повышении цен

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Пять крупных производителей кондитерских изделий в России уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля. Речь идет о таких производителях как «Славянка», «Хлебпром», «Объединенные кондитеры», Mondelez и Ferrero.

Так, «Хлебпром» поднимет цены на 23 процента, «Объединенные кондитеры» — на 18 процентов. Mondelez собирается повысить цены на бисквиты и печенье до 19 процентов, на шоколад — до 9 процентов. По словам поставщика, подорожание является вынужденной мерой и позволит сохранить качество продукции.

Исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин сообщил, что предприятия поднимают цены только в крайнем случае, когда уже не могут сдерживать рост себестоимости. Он отметил, что за последние два года стоимость производственных затрат сильно увеличилась. В частности, сахар подорожал на 113 процентов.

В Минсельхозе, в свою очередь, отметили, что в стране отсутствует массовый тренд на повышение цены кондитерских изделий, сообщает газета «Известия».

Названы продукты, которые подорожают в 2022 году. Мировые цены, в том числе и на продукты, выросли на четверть в 2021 году. При этом в текущем году ситуация не изменится к лучшему. Об этом свидетельствуют подсчеты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.