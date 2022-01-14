Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2022 году

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Мировые цены, в том числе и на продукты, выросли на четверть в 2021 году. При этом в текущем году ситуация не изменится к лучшему. Об этом свидетельствуют подсчеты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

В исследовании говорится, что самый высокий рост за год показали цены на растительное масло и зерновые продукты. Стоимость этих товаров увеличилась примерно на 27 процентов.

По словам доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Марии Долговой, среди причин подорожания продуктов можно отметить плохую погоду и сокращение скота.

Экономист информационно-аналитического центра TeleTrad Марк Гойхман, в свою очередь, отметил, что в 2022 году могут существенно подорожать самые востребованные продукты — зерно, овощи и товары животноводства, передает «Москва 24».

Недавно сообщалось, что с 1 по 10 января в России выросли цены на гречку, подсолнечное масло, сахар и яйца. Кроме того, подешевело куриное мясо, следует из данных Росстата.

С начала 2022 года на 0,66 процента в среднем увеличились цены на сахар-песок в России. В частности, в 64 субъектах РФ они выросли на 0,1–2,3 процента, в 15 субъектах — не изменились, а в 6 — снизились на 0,1–2,5 процента.