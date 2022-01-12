Гречка подорожала в России в новогодние праздники

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С 1 по 10 января в России выросли цены на гречку, подсолнечное масло, сахар и яйца. Кроме того, подешевело куриное мясо, следует из данных Росстата.

С начала 2022 года на 0,66 процента в среднем увеличились цены на сахар-песок в России. В частности, в 64 субъектах РФ они выросли на 0,1–2,3 процента, в 15 субъектах — не изменились, а в 6 — снизились на 0,1–2,5 процента.

Гречка подорожала на 0,77 процента: в 64 регионах цены выросли на 0,1–4,8 процента, в 6 — не изменились, а в 15 — снизились на 0,1–2,2 процента.

Подсолнечное масло стало дороже на 0,2 процента. Как говорится на сайте Росстата, в 44 субъектах РФ оно подорожало на 0,1–2,1 процента, в 21 регионе цены не изменились, а в 20 субъектах — снизились на 0,1–1,3 процента.

Также в стране подорожали на 0,08 процента яйца. В 42 субъектах России они стали дороже на 0,1–2,9 процента, в 7 регионах цены на этот продукт не изменились, в 36 регионах куриные яйца подешевели на 0,1–4,5 процента.

Кроме того, выросли цены на пшеничную муку на 0,62 процента, черный хлеб — на 0,27 процента, белый хлеб — на 0,36 процента, макаронные изделия — на 1,02 процента. В цене выросла также вермишель. Цены на нее поднялись на 0,47 процента. Рис подорожал на 0,28 процента, пшено — на 0,02 процента, говорится на сайте Росстата.

До этого в пресс-службе Росстата сообщили, что уровень инфляции в России в 2021 году составил 8,39 процента. Продовольственные товары подорожали за год на 10,62 процента, а непродовольственные — на 8,58 процента. Услуги по итогам года выросли в цене на 4,98 процента.