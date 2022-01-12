Росстат опубликовал окончательные данные по инфляции в 2021 году

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Уровень инфляции в России в 2021 году составил 8,39 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата во вторник, 12 января.

— В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,82 процента, по сравнению с декабрем 2020 года — 108,39 процента (в декабре 2020 года — 100,83 процента, по сравнению с декабрем 2019 года — 104,91 процента), — говорится в сообщении.

Продовольственные товары подорожали за год на 10,62 процента, а непродовольственные — на 8,58 процента. Услуги по итогам года выросли в цене на 4,98 процента, отмечается на сайте Росстата.

22 ноября 2021 года в ЦБ сообщили, что российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей.

Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента. Показатель чистой прибыли (2,1 триллиона рублей) превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза. Около 85 процентов прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, уточнили в регуляторе.