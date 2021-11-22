ЦБ заявил о новом рекорде среди банков в России по чистой прибыли

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Российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Об этом сообщили в Банке России (ЦБ) в понедельник, 22 ноября.

— Чистая прибыль сектора в октябре составила 231 миллиард рублей (доходность на капитал — 23,8 процента в годовом выражении). Это на 18 процентов выше, чем в сентябре. Рост прибыли в основном объяснялся восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов, — говорится в документе.

Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента.

Показатель чистой прибыли в 2,1 триллиона рублей превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза. Около 85 процентов прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, уточнили в регуляторе.

Число прибыльных банков выросло за прошлый месяц до 248. Однако по итогам десяти месяцев доля прибыльных банков снизилась до 98 процентов, отмечается на сайте ЦБ.

15 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой и отпустить инфляцию из-за высокого роста цен, который разрушает благополучие. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон в пять–шесть процентов произойдет не ранее 2023 года.