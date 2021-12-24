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Какие продукты больше всего подорожали за год

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Какие продукты больше всего подорожали за год
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Росстат сравнил цены на продукты питания в декабре прошлого года и в декабре текущего. О том, что больше всего прибавило в цене, с чем это связано и почему далеко не всегда статистика отображает реальную стоимость продуктов в магазине, — в материале «Вечерней Москвы».

Капуста — лидер

По информации Росстата, наибольшее подорожание в 2021 году коснулось белокочанной капусты: ее стоимость выросла практически вдвое — на 101,33 процента. Картофель поднялся в цене на 55,33 процента, свекла — на 39,95 процента, морковь — на 28,58.

Примерно на 20 процентов подорожали мясо птицы, гречневая крупа, говяжья печень, куриные окорочка, сухофрукты, маргарин и замороженные кальмары.

Рост цены примерно на 15 процентов затронул лук, фасоль, горох, соль, соусы, специи, концентраты, зелень и свинину. Чуть меньше подорожали рыба, баранина, говядина, макароны, овсяная, манная и перловая крупы, яйца, фарш, рыбные консервы, мука, мороженое, пельмени и сгущенное молоко.

По данным Росстата, остальные продукты подорожали незначительно. В частности, рост цен практически не затронул пиво, вино, водку и другие алкогольные напитки. При этом стоимость некоторых продуктов в 2021 году упала: подешевели виноград, пшено, яблоки и огурцы.

К статистике есть вопросы

Один и тот же продукт от разных производителей может стоить по-разному. Как объяснил экономист и аналитик Николай Кульбака, такая разница может сказываться на точности данных, указанных в статистике.

— У нас есть огромное количество разных товаров, которые продаются в магазинах. Если вы зайдете в какой-нибудь большой супермаркет, то вы увидите если не десятки, то хотя бы пять–шесть наименований товара. При этом, к примеру, одно и то же молоко в разных магазинах может стоить совершенно по-разному, — рассказал он.

По его словам, данные Росстата относятся к ситуации в целом по стране. С учетом того, что в регионах эта статистика не всегда может собираться достаточно точно, реальная цена необязательно будет совпадать с реальностью.

Выходом могло бы стать создание еще одного органа, который бы занимался расчетом инфляции, считает эксперт.

— Конечно, было бы хорошо, если бы была какая-то альтернативная структура, которая могла бы считать инфляцию, но это очень сложно сделать. Представьте, сколько у нас городов, населенных пунктов, магазинов и какой объем информации нужно собирать, — рассказал Кульбака.

Как подчеркнул эксперт, ошибка в статистике может быть практически незаметна при невысоком уровне инфляции. Однако в нынешних условиях она способна повлиять на меры, которые Центробанк будет принимать для борьбы с инфляцией: при их определении регулятор руководствуется в том числе данными Росстата.

Почему растет цена

Эксперт отметил, что на подъем стоимости товаров влияют различные факторы. В частности, одним из них является пандемия.

— Инфляция, по сути, и есть рост цен, точнее, процесс обесценивания денег. Грубо говоря, покупательная способность ваших денег снижается. Что влияет на уровень инфляции? Здесь факторов очень много: в частности, это дисбаланс спроса и предложения, который очень сильным стал в период пандемии. Часть предприятий закрылась, где-то были вынуждены сократить производства, где-то произошло увеличение, и это тоже не было рассчитано, — рассказал Кульбака.

По его словам, влияет и монополизация экономики: в России есть огромное количество государственных или полугосударственных монополий, которые задают рост стоимости и стремятся любой ценой покрыть свои убытки. Все издержки сразу перекладываются на цену, в результате она растет. Кроме того, сдерживать цены мешают контрсанкции, которые не дают иностранным товарам приходить в страну и вызывать конкуренцию, тем самым снижая стоимость, отметил собеседник «ВМ».

При этом некоторые цены по разным причинам достаточно строго контролируются, подчеркнул Кульбака.

— Где-то потребители не очень готовы покупать по более дорогой цене, и продавцы это знают. Где-то это связано с сезонным фактором, где-то — с урожаем или неурожаем, — рассказал эксперт.

По его словам, обычно покупатели не следят за изменениями цен: большинство потребителей реагирует только тогда, когда цена на конкретный продукт растет значительно. Невнимательностью людей нередко пользуются недобросовестные продавцы, объявляющие скидку и указывающие рядом более высокую цену, которой никогда не было, заключил экономист.

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