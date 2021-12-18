Россиянам рассказали, какие вклады не будут облагаться налогом в 2022 году

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Платить налог в 2022 году придется, если сумма банковских вкладов превышает миллион рублей, а годовой процентный доход — больше 85 тысяч. Об этом «Вечерней Москве» рассказал экономист и аналитик Николай Кульбака.

— Здесь речь идет о суммарных вкладах на миллион, поэтому надо исходить именно из этой суммы. В том числе, если у человека есть несколько вкладов, которые в сумме составляют больше миллиона, — рассказал он.

По его словам, налог на вклады появился в 2021 году. Если доход с вклада превышает ключевую процентную ставку, помноженную на миллион, с этого дохода нужно платить НДФЛ в размере 13 процентов.

В 2021 году минимальная сумма дохода, облагаемая налогом, составляла 42,5 тысячи рублей. На рост пороговой суммы в 2022 году повлияло изменение Центробанком ключевой ставки, заметил эксперт.

— Поскольку в этом году ключевую процентную ставку существенно подняли для борьбы с инфляцией, то поднялся и налог. Это вообще абсолютно не связанные вещи, потому что налоги — правительство и бюджет, а ключевая ставка — Центробанк, который от них совершенно не зависит. Это некое побочное следствие повышения, но не специальное, — резюмировал экономист.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что предположить, какие будут изменения ключевой ставки в следующем году, сейчас сложно. Соответственно, колебания минимальной налогооблагаемой суммы по вкладам тоже невозможно спрогнозировать, заключил Кульбака.

Не облагаемый налогом доход по вкладам в РФ увеличится до 85 тысяч рублей. Впервые выплатить этот налог россияне должны будут до 1 декабря 2022 года.

17 декабря Центробанк принял решение повысить ключевую ставку на один процент — до 8,5 процента годовых.