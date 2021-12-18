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Не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится в России до 85 тысяч рублей

Полина Долганова

Экономика
Не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится в России до 85 тысяч рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жители России, которые вложили в банки более миллиона рублей, должны будут платить налог, если их процентный доход окажется больше 85 тысяч рублей.

В первый раз выплатить такой налог граждане должны будут до 1 декабря 2022 года. Им будут направлены соответствующие уведомления от налоговых органов.

Доходы граждан России по вкладам облагаются налогом по ставке 13 процентов с 1 января текущего года, напоминает РИА Новости.

17 декабря ЦБ повысил ключевую ставку на один процент — до 8,5 процента годовых. Инфляция в России, как уточняется, складывается выше октябрьского прогноза банка.

15 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой и отпустить инфляцию из-за высокого роста цен, который разрушает благополучие. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон (пять–шесть процентов) произойдет не ранее 2023 года.

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