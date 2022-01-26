В Руспродсоюзе назвали рост цен на продукты питания вынужденным и необходимым

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российским производителям продуктов питания приходится в 2022 году повышать цены в связи с ростом издержек, в частности себестоимости товаров. Об этом «Вечерней Москве» заявил заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

— Последние два года можно назвать форс-мажорными ввиду пандемии и ее последствий: нарушились поставки, контракты, подорожали импортные и отечественные составляющие, которые используются для производства многих продуктов питания, выросла стоимость сырья как отечественного, так и импортного, а также логистики, упаковки, — объяснил представитель отрасли.

В качестве примера он обратил внимание на детское питание. Только сырье для его производства подорожало на 15-30 процентов. Логистика выросла в цене минимум на 20 процентов, а разные виды упаковки подорожали на сумму от 15 до 100 процентов. И этот рост не прекращается с 2020 года.

При этом сами производители, констатировал Леонов, на протяжении двух лет не меняли цен и пытались сдержать возросшие издержки за счёт собственных ресурсов, чтобы потребители не ощутили его на полке. Однако сейчас их ресурсы по сдерживанию роста цен полностью исчерпаны, добавил собеседник «ВМ».

Так, во вторник, 26 января, о повышении цен на свои товары уведомил торговые сети производитель детского питания под брендом «ФрутоНяня». С 1 февраля они повысятся в среднем на 15,5 процента. Похожие заявления звучали со стороны Гильдии пекарей. По их прогнозам, хлеб в 2022 году подорожает на 9 процентов.

— Данный рост вынужденный и необходимый, чтобы попросту избежать банкротств. Заявленное повышение, как мы видим, абсолютно не покрывает рост себестоимости. А детское питание является той категорий продукции, снижение качества при производстве которой просто недопустимо, — подчеркнул Дмитрий Леонов.

И это касается многих категорий товаров. Впрочем, повышение отпускных цен производителей еще не означает рост цен на полках магазинов, но здесь все будет зависеть уже от решения торговых сетей, заключил зампред Руспродсоюза.

Впрочем, со сдерживанием роста цен на детское питание государство обещало помочь стимулированием производителей сырья для него.