«Аппетиты выросли»: аналитик рассказал, как рекордный госдолг США повлияет на рубль и экономику

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Государственный долг США достиг новой исторической вершины. Одна из ведущих развитых экономик задолжала кредиторам более 30 триллионов долларов. Как данное обстоятельство отразится на экономике? Какие валютные курсы следует ожидать? «Вечерняя Москва» спросила у ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.

30 триллионов долларов — именно столько долгов накопили Соединенные Штаты к 1 февраля, согласно последним данным национального Минфина. Сумма не то чтобы критичная, более того — ожидаемая. Основная неожиданность в данном случае — время, за которое так астрономически выросли аппетиты государственного бюджета. «Красивый рубеж» пал на несколько лет раньше ожидаемого.

Газета The New York Times, оправдывая неутешительные данные, естественно, списала происходящее на коронавирус, из-за которого пришлось за счет заемных средств финансировать и поддержку бизнеса, и пособия по безработице, и стимулирующие выплаты.

По мнению ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, номинальный объем госдолга провоцирует больше интереса среди прессы к круглым цифрам, чем в финансовом сообществе. Более того, вряд ли достижение этой круглой цифры запустит какие-то новые обсуждения среди политиков США.

— Принято считать, что высокий уровень долговой нагрузки связан с замедлением экономики. И государственные стимулы теряют эффективность, если экономика привыкла жить за счет госдолга, а не самостоятельного роста. Но тут важно разделять, где причина, а где следствие, — объясняет аналитик. — Например, сейчас в США долговая нагрузка высокая из-за бурных стимулов, выписанных во время пандемии. В результате экономика не только полностью восстановила пандемийные потери и вернулась на траекторию роста до нее, но также и выглядит несколько перегретой.

А между тем государственный долг США — показатель не резиновый. На сегодняшний день его «замороженный» потолок составляет 31,4 триллиона долларов. Достигнув его, Штаты вновь окажутся на грани дефолта (невозможности платить по обязательствам), что приведет к приостановке работы правительства из-за нехватки средств.

Последний раз рынок наблюдал метания конгрессменов буквально пару месяцев назад. Естественно, инвесторы нервничали. По прогнозу экспертов, американский дефолт мог привести к падению стоимости акций на треть и росту ставок по всем кредитным программам. Более того, государственным казначейским бумагам грозил статус «рисковых активов». Но увещевания Джанет Йеллен (главы Минфина США) и лично президента страны Джо Байдена подействовали — Конгресс «временно» поднял планку, предотвратив коллапс экономики.

В итоге февральскую новость о 30-триллионном долге Штатов рынок воспринял спокойно. Практически никак не изменились позиции доллара ни к европейской валюте, ни к японской, ни к фунту стерлингов.

Российская валюта также заняла выжидательную позицию. На открытии торгов курс доллара отдал рублю всего восемь копеек, что незначительно.

Часто говорят, что высокий уровень долговой нагрузки негативно сказывается на курсе валюты. Но этот эффект заметен в валютах развивающихся стран, отмечает Купцикевич.

— Не стоит сомневаться, что такое же, как в США, соотношение госдолга к ВВП дестабилизировало бы рубль. В развитых странах ситуация очень сильно зависит от уровня доверия. Пока США доверяют и охотно дают в долг, — констатирует эксперт. — Более того, ужесточение монетарной политики подстегивает укрепление доллара. Рост доллара может получать свое развитие большую часть времени, пока Штаты могут повышать ставки с опережением от всего развитого мира.

По словам аналитика, Россия уже проделала основную часть работы по ужесточению политики в ответ на инфляцию, поэтому мы не ждем значимого давления на рубль в ближайшие месяцы от повышения ставок в США.

— Если же повышенный госдолг действительно делает экономику более хрупкой и неустойчивой, очень скоро она перейдет к замедлению, — спрогнозировал Купцикевич. — Это хорошо видно на примере Японии и еврозоны, но пока Штатам удается сохранять динамичный рост ВВП.

Крупнейшими держателями американских государственных ценных бумаг являются Япония (1,34 триллиона долларов), Китай (1,08 триллиона долларов) и Великобритания (621,6 миллиарда долларов). Россия в прошлом году сократила вложения в государственные ценные бумаги США до 2,409 миллиарда долларов.