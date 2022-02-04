Рубль снова недооценили: аналитик рассказал о будущем российской валюты

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Рубль — самая недооцененная валюта по «индексу бигмака». «Сенсационную» новость накануне опубликовал журнал The Economist. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом и выяснила, стоит ли россиянам расстраиваться из-за данного сомнительного «звания» национальной валюты.

Российская валюта, как и год назад, вновь признана самой недооцененной. Столь нелестная оценка досталась ей «благодаря» «индексу бигмака», который западные журналисты рассчитывают дважды в год. Суть расчетов достаточно проста: за основу берется стоимость бигмака в известном ресторане быстрого питания и курс анализируемой валюты. За сравнительную характеристику бигмак был взят еще в восьмидесятые годы прошлого века как продукт, который можно купить в большинстве стран.

Согласно последнему исследованию, справедливый курс российской валюты на сегодняшний день должен составлять 23,24 рубля за доллар. Фантастическая цифра получилось путем нехитрых вычислений. Так, в США бигмак стоит 5,81 доллара, в России — 135 рублей. Разделив цену в рублях на цену в долларах, получим курс 2008 года.

«Индекс бигмака» позволяет упрощенно и наглядно сравнивать цены на товары и услуги в разных странах. Считается, что за счет глобализации и гибкости валютного курса уровень цен по всему миру в долгосрочной перспективе будет уравниваться. Исходя из предположения, что курсы валют в долгосрочной перспективе уравнивают эту разницу, и строится предположение о недооцененности или переоцененности той или иной валюты, объяснил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Так как в США высокий уровень жизни и высокие цены на услуги (зарплаты), то цена бигмака там одна из самых высоких, соответственно, многие валюты выглядят недооцененными.

— Рубль оказался таким недооцененным из-за недавней волны его снижения. Цена в «Макдоналдс», возможно, просто не успела отреагировать на последние колебания рубля, — предположил эксперт.

Можно вспомнить, что доллар стоил около 23 рублей в середине 2008-го. Это был пик рубля в том экономическом цикле. Тогда нефть недолго превышала 145 долларов за баррель и рост рубля не сдерживался бюджетным правилом Минфина. С тех пор доллар вырос примерно втрое против рубля, констатировал аналитик. Бюджетные расходы также резко выросли, а опережающий рост цен в России в сравнении с США и еврозоной объяснил ослабление российской валюты (даже без учета санкций и негативного эффекта от пандемии).

— Сейчас россияне хотели бы видеть доллар по 40–60 рублей. И это понятно. Люди часто слишком упрощенно смотрят на зависимость курса рубля от цены нефти. Конечно, нефть — наше главное экспортное сырье, но все же экономика намного глубже и многограннее, — отмечает специалист.

В реальной жизни список значимых факторов включает также монетарную политику, геополитическую премию, инфляцию и такие факторы, как бюджетное правило, которое «отвязывает» рубль от цены нефти в среднесрочной перспективе.

— В случае с «индексом бигмака» также нужно учитывать определенную негибкость цены, так как она не меняется каждый день в зависимости от рыночных цен на сырье и тому подобное, а рубль — меняется, — подчеркнул Купцикевич.

По его мнению, против рубля играет геополитика. Исключение этого фактора могло бы вернуть курс в область 60. Среди долгосрочных факторов против рубля работает более слабый темп роста производительности труда и более низкий темп роста экономики в сравнении с США, а также более высокая инфляция.

— Фактор поддержки рубля — монетарная политика Центробанка. От него ожидается решительное повышение ставки еще на 100 пунктов. Часть этого повышения — это последствия волатильности рубля в январе, — напомнил аналитик. — Однако инфляция пока демонстрирует признаки замедления. Повышение ставки увеличит разрыв между нею и инфляцией, что будет работать на привлекательность российской валюты.

Эксперт ждет на балансе довольно позитивный февраль для российской валюты. При этом в прогнозах не рассматривается принципиального изменения санкционной риторики — будет, как было до января.

— Уже в феврале пара доллар/рубль может опуститься к 75 и заложить основы для погружения вниз до 72 к середине года. Пара евро/рубль в то же время может опуститься к 84 и далее к 82 в середине года, — спрогнозировал Александр Купцикевич.