Рубль признали самой недооцененной валютой в мире по «индексу бигмака»

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Российский рубль оказался недооценен на 70 процентов. Об этом стало известно в четверг, 3 февраля. По данным экспертов, по «индексу бигмака» курс российской валюты должен оцениваться в 23 рубля за один доллар.

Так, в Соединенных Штатах бигмак стоит 5,81 доллара (примерно 444 рубля), а в России — 135 рублей (1,77 доллара).

При этом самыми переоцененными валютами оказались швейцарский франк, норвежская и шведская кроны.

Авторы статьи о российской валюте взяли для расчетов один стандартный продукт, который можно купить в большинстве стран мира, но за разную цену в пересчете на другие валюты. Это позволяет определить паритет покупательной способности и «реальные» обменные курсы валют. При этом для расчета ППС применяется гипотеза, по которой один и тот же товар должен стоить одинаково во всех странах, пишет The Economist.

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