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Рынок наполняется отечественным продуктом

Александр Кудрявцев

Экономика
Рынок наполняется отечественным продуктом
Сотрудница отдела технического контроля Елизавета Тырасова осматривает производство медицинского оборудования на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

По данным Росстата, доля импорта продуктов в России в 2021 году снизилась до 23 процентов. При этом стоимость зарубежных товаров возросла. Цены увеличились на 15 процентов.

В 2021 году по множеству продовольственных товаров Россия вышла на самообеспечение. В стране достаточно зерна, масла, птицы, свинины и рыбы. Это означает, что потребности граждан в этих продуктах способны удовлетворить отечественные производители. Однако есть ряд товаров, большой объем которых по-прежнему импортируется из-за рубежа. И цены на эти продукты растут. Сильнее всего подорожало пальмовое масло. В 2021 году его цена выросла на 59 процентов по сравнению с 2020 годом.

— Сейчас пальмовое масло входит в состав большинства продуктов. Его используют для создания заменителей жира, маргаринов и так далее. И даже если формально продукт отечественный, этот ингредиент все равно приходится закупать за рубежом, чаще всего из стран Юго-Восточной Азии. Из-за его подорожания растут цены на продукты. Чтобы исправить это, нужно повышать производительность молочной промышленности, — рассказал доктор экономических наук Никита Кричевский.

Успехов в развитии импортозамещения удалось достичь не только в продуктовой отрасли, но и в сфере гражданской авиации, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В частности, конструкторы планируют существенно снизить количество иностранных запчастей и оборудования при производстве новых моделей пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Также был создан еще один отечественный авиалайнер — МС-21. При его производстве конструкторы использовали отечественные композитные материалы вместо американских.

— Большое влияние на развитие импортозамещения оказали деньги, которые ежегодно выделяло правительство России. И зарубежные санкции подстегнули предприятия искать альтернативы: создавать свои детали, оборудование, — пояснил Разуваев.

Именно развитие импортозамещения в сфере высоких технологий на сегодня остается самой приоритетной задачей, считает доктор экономических наук Валентин Катасонов. Причина этому — обостренная политическая обстановка, которая сохраняется на мировой арене с 2014 года. В этих условиях на первый план вышли вопросы информационной безопасности.

— Сейчас все говорят о цифровизации. Компьютерные системы проникли во все сферы нашей жизни. Сейчас, к сожалению, наша страна зависима от зарубежных систем. Почти везде используется иностранное программное обеспечение. Но прочную систему не построишь с зарубежными кирпичами в фундаменте. Поэтому особое внимание сейчас уделяется IT-технологиям, — рассказал Катасонов.

Также последние несколько лет наблюдается рост производства в стране медицинских изделий и оборудования. Компании увеличили объемы выпуска таких товаров, чтобы обеспечить медучреждения всем необходимым во время пандемии. В первую очередь аппаратами искусственной вентиляции легких. Однако, как отметил заместитель председателя Комитета экономической политики Совета Федерации России Константин Долгов, нужно повышать не только количество оборудования, но и его качество.

— По итогам 2021 года отечественная медтехника заняла 25,2 процента рынка. Это хороший показатель. В 2019 году было лишь 17 процентов. Но в наших поликлиниках до сих пор стоят зарубежные аппараты МРТ. И они весьма дорогостоящие. Нужно повышать качество отечественной техники и делать ее доступной для наших учреждений, — пояснил Долгов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Бакшинский, ведущий советник по вопросам информационной безопасности в России и странах СНГ крупной международной организации:

— Благодаря тренду на импортозамещение в России произошло много изменений в области информационной безопасности. На протяжении трех лет мы видим устойчивый рост этого сегмента рынка. Появились новые поставщики услуг и программного обеспечения.

Конкуренция всегда приводит к росту качества. Главное — сравнивать себя не только с конкурентами внутри России, но и с зарубежными, чтобы соответствовать мировым стандартам. Импортозамещение — процесс не уникальный для нашей страны. В том или ином виде эта работа проводится во всех отраслях. Правда, для некоторых компаний политика импортозамещения — соблазн поднять цены на свои товары, не меняя их качества. Это негативно влияет на рынок.

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