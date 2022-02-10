«Феномен вечного должника»: как изменятся условия выдачи потребительских кредитов для заемщиков

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Срок заключения необеспеченного потребительского кредита планируют ограничить пятью годами. Соответствующий законопроект рассмотрят на весенней сессии парламента. О том, как изменятся условия выдачи потребительских кредитов для заемщиков, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста Андрея Бархоты.

Зачем принимать законопроект?

По мнению специалиста, инициатива направлена на снижение уровня закредитованности населения. Предполагается, что законопроект рационализирует долговую нагрузку граждан.

— Намерение ограничить сроки вызвано рыночной практикой, когда заемщик берет потребительский кредит не для нужд потребления, а для закрытия старых долгов и кредитов. Так возникает «феномен вечного должника». Если потребительские кредиты постоянно пролонгируются, то в какой-то момент они становятся вечными. На рынке потребительского кредитования требуется охлаждение. Особенно это актуально в связи с тем, что доходы населения давно не растут, а долговая нагрузка увеличивается, — объяснил Бархота.

Как изменение отразится на заемщиках?

Эксперт подчеркнул, что ограничение сроков выдачи потребительского кредита приведет к ужесточению кредитных условий для заемщиков. Ежемесячные платежи неминуемо возрастут, уточнил он.

— Если срок потребительского кредита ограничат, то вырастет ежемесячный платеж. Кредит станет чуть более ощутимым для заемщика. Из-за необходимости выплачивать более солидную сумму у заемщика появится финансовая цель: расплатиться с кредитом окончательно. Человек не должен бесконечно брать кредиты и пролонгировать их. Инициатива способствует постепенному снижению закредитованности населения, — рассказал экономист.

Бархота добавил, что высокий уровень закредитованности граждан становится серьезной угрозой для домохозяйств. По мнению специалиста, срок выплаты потребительского кредита не должен превышать пяти лет. В противном случае условия приближаются к ипотечным.

Стоит ли опасаться обратного эффекта?

Эксперт заверил, что инициатива не повлечет за собой обратного эффекта. Банк имеет право отказать заемщику в выдаче кредита, если его финансовое положение не позволяет делать регулярные выплаты, напомнил собеседник «ВМ».

Не стоит опасаться роста числа выдаваемых микрозаймов, считает Андрей Бархота. Он пояснил, что на этом рынке также действуют свои правила и ограничения.

— Микрофинансовый рынок развивается своим путем. Там тоже есть определенные ограничения и существует своя система отбора. Мысль о том, что микрозаймы выдают практически всем, не соответствует действительности. Возможна ситуация, когда синхронные сложности появятся и у клиентов микрофинансовых организаций, — отметил экономист.

Информация о законопроекте

Законопроект внесли в Госдуму в конце декабря. Сообщается, что он должен быть принят в первом полугодии 2022 года. В случае принятия он начнет действовать «ближе к концу» года. Помимо ограничения срока заключения потребительского кредита пятью годами, инициатива предполагает включение в расчет стоимости кредита платежи заемщика в пользу кредитора. Также предлагается информировать заемщика об условиях изменения процентной ставки для различных вариантов поведения клиента. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.