Российскую валюту отправили в нокаут: аналитик дал прогнозы на курс рубля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Обострение геополитической напряженности, признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, санкции, которые не заставят себя долго ждать, отправили российскую валюту в нокаут. Рубль осваивает дно, погружаясь все ниже и ниже. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, следует ли ожидать повторения ситуации 2008 года.

Поздно вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, объяснив свое решение кровопролитием и насилием в Донбассе. Сразу после телеобращения соответствующие указы были подписаны. Сегодня Государственная дума РФ рассмотрит вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в связи с гуманитарной катастрофой в Донбассе принять договор — единственно верное решение. Он подчеркнул, что недружелюбные решения и санкции, которые последуют за ратификацией договора, в любом случае будут приняты в отношении России.

Реакция на подобное развитие событий во многом была предсказуема. Президент США Джо Байден практически мгновенно издал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных сделок, неожиданно вспомнив о Минских соглашениях и указав на их нарушения со стороны Российской Федерации. Не замедлит с санкционными «наказаниями» и Великобритания, правительство которой заранее озвучивало «максимально жесткий пакет мер».

На этом фоне реакция валютного рынка во многом была более чем предсказуема. Начавшееся накануне падение российской валюты продолжилось во вторник, 22 февраля. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 91 рубля впервые с 26 апреля прошлого года: за доллар дают более 80,5 рубля. А агентство Bloomberg констатировало, что волатильность рубля достигла отметки в 33,97 процента и приблизилась к максимальным значениям во время пандемии.

По словам ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, рубль находится под давлением из-за геополитической обстановки. Инвесторы резко сокращают инвестиции в Россию, распродавая акции уже без привязки к ценам на базовые активы и выводя капитал из рубля. На таком внешнем фоне рубль оказался самой волатильной валютой стран EM (стран с развивающейся экономикой — прим. «ВМ»), превзойдя показатели турецкой лиры.

Однако, по наблюдениям эксперта, рубль снижается значительно меньше, чем акции, что указывает на некоторую поддержку в нем.

— Вполне возможно, что есть некоторая задержка в потоках капитала и инвесторы берут время для того, чтобы перейти из рубля в валюту, — предположил он. — На рубль также работают высокие процентные ставки, ведь теперь не исключены внеплановое ужесточение политики от ЦБР и высокие цены на нефть.

Сегодня ситуация развивается аналогично восьмилетней давности, отметил Купцикевич. При этом есть различия с тем, что в 2014 году цена нефти была в пике, а сейчас — это сырье в умеренном дефиците, поэтому геополитическая напряженность толкает цену вверх.

По словам аналитика, для защиты национальной валюты российский регулятор может предпринять все шаги или сочетание из следующих шагов:

1. Сохранение волатильности в рубле резко повышает шансы на внеплановое ужесточение политики.

2. Объявление о начале продаж валюты для подавления всплеска спроса на нее.

3. Приказ для экспортеров конвертировать выручку.

Что касается прогнозов по курсу рубля на ближайшее будущее, то, как отмечает эксперт, пара доллар/рубль вплотную подошла к тесту важнейшего многолетнего уровня.

— Отметка 80 за доллар была поворотной точкой за последние 8 лет. Вполне возможно, что и на этот раз мы увидим больше усилий по сдерживаю волатильности и попытки поддержать рубль на выходе выше 80, — считает Купцикевич. — Закрепление по итогам недели или месяца выше 80 обещает кардинально повысить волатильность рубля, обозначив капитуляцию долгосрочных покупателей. Возможно, что в ближайшие дни мы еще увидим борьбу за этот уровень, равно как и отметку 90 за евро.