«Основное падение мы уже увидели»: эксперт рассказал, что ждет фондовый рынок

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Россия признала независимость самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики. На подписание указа президентом РФ нервно среагировали инвесторы. Индекс Московской биржи откатился к ноябрьским значениям 2020 года. А в лидерах падения оказались «голубые фишки». Как будет развиваться ситуация далее, «Вечерняя Москва» спросила у генерального директора ИК «Иволга Капитал» Андрея Хохрина.

Российский фондовый рынок встретил вторник в негативном тренде, наметившемся накануне. После признания Россией независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики и подписания соответствующих указов президентом России Владимиром Путиным другой линии поведения от инвесторов ждать и не стоило. Падение усугубило и то обстоятельство, что выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР было поручено Вооруженным силам РФ.

«Западные партнеры» не замедлили объявить о санкциях как принятых, так и возможных, параллельно указав на нарушение Москвой Минских соглашений, а также на угрозу миру и стабильности.

В итоге индекс Мосбиржи сегодня теряет более 6,5 процента, индекс РТС — более 8 процентов. «Голубые фишки» теряют в стоимости в пределах 15 процентов. Дешевеют акции АФК «Система», Газпрома, «Татнефти», «РусГидро», Сбербанка, ВТБ, «АЛРОСА», «Норникеля», «Северстали» и других компаний.

Как отмечает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин, рынок акций давно падал под прессом растущей ключевой ставки. А с конца прошедшего и в особенности с начала 2022 года к этому фактору добавилось очевидное давление со стороны напряженности на российско-украинской границе. Участники делали основную ставку на возврат к Минским соглашениям (определению автономного статуса Донецкой и Луганской областей в составе Украины). Однако события вчера пошли по более негативному для рынка сценарию, когда Россия признает ЛНР и ДНР.

— При этом остаются два вопроса, — отметил эксперт. — Первый — границы ЛНР и ДНР (более вероятным выглядит признание республик в границах прежних областей). Второй — масштаб экономических санкций. Сегодня и в ближайшие дни мы во многом получим на них ответы.

По словам аналитика, в текущей ситуации рынок поддерживают нефть почти по 100 долларов за баррель, что для российского бюджета и для всей экономики очень важно, и хорошее финансовое состояние РФ, отраженное в низком долге и существенных ЗВР (золотовалютные резервы — прим. «ВМ»).

Но повторения ситуации 2008 года, по мнению Хохрина, ждать не стоит.

— Полагаю, основное падение мы уже увидели, — считает он. — В 2008 году произошел кризис доверия в банковской системе, да и падение рынка тогда носило глобальный характер и сопровождалось «складыванием» нефтяных цен в пять раз.

На какие же акции, по мнению генерального директора ИК «Иволга Капитал», следует обратить внимание инвесторам? Акции каких компаний способны потянуть рынок вверх? По его словам, если отбросить попытки угадать, то статистика говорит, что наилучший среднесрочный результат показывают наиболее крупные по капитализации компании.

— Так что, если решились покупать акции, достаточно создать портфель, соответствующий индексу ММВБ-10 или индексу «голубых фишек», — посоветовал эксперт.

По мнению Андрея Хохрина, падение фондового рынка «в основном завершено». Впереди неизбежные антироссийские санкции, которые сдержат и вероятный рост.

— Но отечественный рынок весьма привлекателен даже исходя из дивидендной доходности, которая при нынешних ценах бумаг должна находиться в диапазоне 5–10 процентов годовых, — добавил аналитик.