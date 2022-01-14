«Жесткий сценарий»: аналитик предупредил о риске обвала рубля в феврале

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Российскую национальную валюту лихорадит. Встреча представителей России и США не принесла желаемых результатов. Более того, последовали резкие комментарии, которые рубль воспринял весьма болезненно. Очередное валютное ралли холодным душем пролилось на национальное достояние, которое только-только начало отходить от казахстанских событий.

13-е число вышло боком для российской валюты. «Благодаря» встрече Россия — НАТО и последующим выпадам с обеих сторон рубль потерял более двух процентов. В моменте на Московской бирже курс доллара превышал 76,6, а евро — 87,8.

В последний день рабочей недели на рынке появились осторожные покупки, так как инвесторы в целом верят, что сторонам выгодны переговоры и снижение напряженности. В подобных условиях видится уже третья попытка за два с половиной месяца выкупить рубль после провала, комментирует ситуацию ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

— Сейчас слишком преждевременно выкупать падение и делать ставку на нормализацию ситуации. Риторика заявлений указывает на готовность к эскалации, поэтому, прежде чем стать лучше, ситуация, скорее всего, ухудшится, — предупреждает эксперт.

Рефлекс инвесторов, сформированный в последние годы, подсказывает, что резкие падения рубля и рынка акций — это возможность купить хороший актив со скидкой, отмечает аналитик. Однако в нынешней ситуации это утверждение под большим вопросом.

Сейчас над рублем и российской экономикой нависают не менее серьезные риски, чем в 2014-м. Давление на рубль и нервозность инвесторов в отношении потенциальных санкций против России закрепили разворот рубля к снижению. Начавшаяся на этой неделе волна ослабления российской валюты обещает стать более опасной и продолжительной, чем провал в конце ноября из-за Украины и «омикрона» и в начале января из-за событий в Казахстане.

— Геополитика перечеркнула сильный фундамент по российской экономике и начала формировать серьезный разворот в тенденции. Эта новая тенденция способна легко протолкнуть евро выше 90 в феврале. Потенциально — в область 95. Доллар в феврале или даже до конца месяца при интенсивном развитии событий может протестировать отметку в 80, — предположил Александр Купцикевич.

Введение санкций на экспорт нефти или металлов обрушит российскую валюту, считает аналитик. В таких условиях нашей стране придется пережить намного более жесткое «отрезание» от мира. Впрочем, сегодня такой сценарий выглядит чрезмерно жестким. А от подобного развития событий пострадает не только Россия, но и Европа.

Что же делать гражданам в сложившихся условиях? В чем сберегать свои кровно заработанные, пока их не накрыла кризисная волна?

— Для краткосрочных целей, чтобы поспекулировать на дальнейшем повышении ставок в геополитическом споре, продажа рубля за доллары выглядит неплохой идеей, — отметил эксперт. — Однако в более длительной перспективе стоит помнить, что повышенная доходность депозитов в рублях примерно перекрывает преимущества от растущего курса валюты. Так что в долгосрочной перспективе практически безразлично — рубль на депозите у вас в банке или доллар.