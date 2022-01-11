«Побочный эффект»: что будет с рублем после праздничного провала

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

2022 год начался для российской валюты тревожно. Нестабильная геополитическая обстановка, обнаруженный новый штамм коронавируса, сниженная праздниками экономическая активность никак не способствовали позитивным настроениям. Чего ждать национальной валюте в ближайшем будущем? Какие факторы способны будут поддержать ее? И чем поможет рублю Центробанк? «Вечерняя Москва» задала эти вопросы ведущему аналитику FxPro Александру Купцикевичу.

Новый год начался жарко. Во всех смыслах. На карте мира неожиданно появилась новая горячая точка — Казахстан. Граничащее с Россией братское государство связано с нашей страной не только экономическими узами. Казахстан — один из самых надежных союзников Российской Федерации, отношения с которым закреплены в том числе в договорах о добрососедстве, военно-техническом сотрудничестве, охране внешних границ. Россия и Казахстан — самые большие страны СНГ по территориальной и экономической характеристикам. Неудивительно, что внутренний конфликт, разгоревшийся на территории соседнего государства, весьма болезненно отразился на состоянии российской национальной валюты.

— Тема Казахстана ускорила реализацию сценария ослабления рубля, стартовавшего в конце октября с темы Украины и «омикрона» и с целью на область максимумов апреля 2021-го, — констатировал Александр Купцикевич. — Как и в прошлом году, эти уровни локально оказались привлекательными для покупателей, ждавших просадки рубля. Скачок евро к 87 обнулил последний импульс снижения единой валюты и заставил вновь протестировать 200-дневную скользящую среднюю — уровень, близкий к среднегодовой цене за 2021 год.

Однако, по мнению эксперта, усиленное давление на рубль, сформированное геополитикой, похоже, прошло свой пик и будет ослабевать далее. От пиковых значений 77 за доллар и 87 за евро курсы отступили на 2 рубля к началу торгов новой недели. Рубль выглядит привлекательным для спекулятивных покупок, хотя геополитика (Украина, Казахстан, «Северный поток — 2») все еще формально нависает над ним.

Переговоры в Женеве между Россией с одной стороны и США и НАТО с другой на этой неделе могут дать повод для дополнительного укрепления российской валюты, указав намерение сторон искать компромисс, считает аналитик. Хотя сложно ждать прорыва и немедленного подписания договора, все же сам факт переговоров являет собой прогресс, ведь это не односторонние санкции.

Впрочем, на стороне российской валюты сегодня не только снижение напряженности в Казахстане и «плохое перемирие» с заокеанским партнером. Есть и вполне традиционные причины, благодаря которым рубль может чувствовать себя комфортно.

— Фундаментально на стороне рубля в январе начинает играть фактор значительного профицита платежного баланса. Этот фактор часто оказывается сильней причин давления на валюту в первом квартале, что вполне может произойти и на этот раз, так как экспортеры будут конвертировать рекордную выручку прошлого года для уплаты годовых налогов, — констатирует Александр Купцикевич.

Процентные ставки в рублях уже сейчас высоки, делая российский денежный рынок привлекательным для керри-трейда, добавляет он. При этом инвесторы ищут признаки, что пик инфляции пройден. И при первых таких сигналах приток капитала в российский долговой рынок может ускориться.

Да и денежно-кредитная политика Центробанка предполагает жесткий контроль над инфляцией. Согласно прогнозу регулятора, к концу 2022 года годовая инфляция должна вернуться в диапазон 4,0–4,5 процента. Озвученные показатели являются важным элементом благоприятной среды для жизни людей и ведения бизнеса.

Сегодня ЦБ удерживает ключевую ставку вблизи годовых темпов роста цен. Но, когда цены пройдут свой пик, по мнению эксперта, не нужно ожидать столь же активного снижения ключевой ставки ЦБ. Только по мере снижения инфляционных ожиданий и замедления инфляции ключевая ставка вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 5–6 процентов годовых.

— Это создаст условия для положительной реальной доходности рублевых вложений и будет дополнительно привлекать капитал в российскую валюту, — уверен аналитик. — Хорошим побочным эффектом такой политики является еще большее укрепление рубля, вызывающее снижение инфляции, то есть быстрее возвращая ее к таргету.

Отметим также, что бюджет России, учитывающий базовый вариант прогноза социально-экономического развития, предполагает снижение инфляции в наступившем году до 4 процентов и среднегодовой курс 73,1 рубля за доллар.