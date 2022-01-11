В Кремле оценили переговоры России и США по стратегической безопасности

Фото: Администрация президента РФ

Россия не видит существенного повода для оптимизма по итогам переговоров Москвы и Вашингтона по стратегической безопасности. Об этом во вторник, 11 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Заслуживает позитивной оценки, и эта позитивная оценка была дана Рябковым (замглавы МИД Сергей Рябков — прим. «ВМ») о том, как состоялись эти переговоры, имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые, — сказал представитель Кремля.

Он также назвал артподготовкой сообщения средств массовой информации о возможных санкциях США в отношении России. Песков заверил, что подобные сообщения никак не повлияют на настрой российской делегации.

10 января российско-американские переговоры по стратегической стабильности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.