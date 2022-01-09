«Становится не по себе»: что будет с ценами и рублем в 2022 году

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

2021 год запомнился подъемом фондового рынка и ростом цен на огромное количество товаров. Чего ждать от российской и мировой экономики в 2022-м, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Плавный рост

В первую очередь в наступившем году продолжится восстановление мировой экономики, считает профессор, ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ, главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов.

— Насколько быстрыми будут темпы восстановления, сказать сложно. Это будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса. А как она будет развиваться, никто не скажет достоверно. Скорее всего, темпы экономического роста будут несколько ниже, чем в 2021-м. Восстановление будет не скачкообразным, а плавным, с некоторым замедлением, — предполагает специалист.

Соответственно, замедлится и рост цен. Уже нет предпосылок для их резкого повышения, добавил экономист.

— Однако если возникнут непредвиденные обстоятельства, такие как геополитический конфликт или катастрофический неурожай, то сценарий может быть и другим. Но предсказать здесь ничего нельзя, — пояснил Колганов.

Рублю сильно укрепиться не дадут

Доцент кафедры государственной политики МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков не ждет ничего катастрофического от 2022 года как минимум, если на мировом пространстве не будет педалироваться тема войны.

— В нашей стране тема «Лишь бы не было войны» всегда актуальна. В последний месяц просто так сильно раскручивается в западной пропаганде и прессе мощь нашей армии, что не по себе становится. А так из-за вливания триллионов долларов в американскую экономику президентами Трампом и Байденом надо ждать раскрутки инфляции в самих США и во всем мире, — спрогнозировал собеседник «ВМ».

Сейчас, констатировал эксперт, годовая инфляция в России составляет 8 процентов, и в 2022 году она останется примерно на таком же уровне. А рост цен на нефть и газ не будет способствовать падению рубля. Правда, укрепиться ему Центробанк сильно тоже не даст, уверен преподаватель МГУ.

— Мировая инфляция все-таки будет высокой, в том числе и в Соединенных Штатах, и, несмотря на попытки ее снизить, в нашей стране это вряд ли получится. Поэтому ждем такого же курса доллара и евро. Но, может быть, чуть-чуть они укрепятся, — уточнил Юденков.

Инфляция будет очень высокой

Вице-президент Ассоциации региональных банков России, финансовый аналитик Ян Арт не исключил, что тенденции 2021 года — подъем фондового рынка и восстановление мировой экономики — сохранятся и в 2022-м.

К инфляции он призвал относиться как к обычному явлению в мировой экономике, сопровождающему рост. Специалист придерживается мнения о том, что она пришла всерьез и надолго. Это касается и России, и всего мира.

— Мы вышли из периода низкой инфляции и вошли в период высокой, — говорит аналитик.

Однако если при низкой инфляции в мире уровень последней в России был средним, то при высокой инфляции в мире, предупредил финансист, в нашей стране инфляция будет очень высокой.