Что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года

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С нового года материнский капитал будут рассчитывать исходя из реальной инфляции, а пенсию по инвалидности станет возможно получить в беззаявительном порядке. О том, какие еще законы начнут действовать в начале 2022-го, — в материале «Вечерней Москвы».

Выплаты на детей

Ежемесячную выплату на детей сможет получать большее количество семей. С 1 января 2022 года она будет положена, если среднедушевой доход семьи составляет меньше двух прожиточных минимумов на год обращения. До этого учитывался показатель за второй квартал предыдущего года.

Размер пособия также увеличится: он будет равняться прожиточному минимуму для детей на год обращения за выплатой.

Увеличение прожиточного минимума и МРОТ

С 1 января в РФ начинает действовать новый прожиточный минимум. По стране он увеличится до 12 654 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения его размер составит 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Будет поднят и минимальный размер оплаты труда: в 2022 году он составит 13 890 рублей.

Обязательный техосмотр отменят

В 2022 году владельцам автомобилей и мотоциклов не понадобится проходить техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Техосмотр сохранят только для владельцев транспортных средств старше четырех лет, которые собираются ставить на учет или продавать, а также при изменениях в конструкции. Кроме того, он останется обязательным для владельцев коммерческого транспорта: такси, автобусов и грузовиков.

Животных защитят

Зоопаркам, циркам, дельфинариям, океанариумам и зоотеатрам можно будет работать только при наличии лицензии. Данное правило должно помочь обеспечить пребывание животных в правильных условиях. Те организации, которые не смогут выполнить требования, должны будут закрыться или перепрофилироваться.

Ограничат выдачу кредитов

Центробанк будет наделен правом ограничивать банкам и микрофинансовым организациям выдачу необеспеченных потребительских кредитов. Совет директоров ЦБ определит виды займов, которые подпадут под ограничения, а также утвердит правила этих ограничений. Данные меры связаны с большим количеством долгов у населения.

Изменится размер маткапитала

С 2022 года материнский капитал будет индексироваться не по прогнозам, а по фактической инфляции. Каждый год 1 февраля его размер будут пересматривать.

Сейчас размер материнского капитала составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей — на второго и третьего. Кроме того, при рождении третьего ребенка семья имеет право получить 450 тысяч на погашение ипотеки.

Бумажные больничные отменят

С 2022 года все больничные листы будут выписываться исключительно в электронном виде. Исключение будет сделано только для работников, которые находятся под государственной защитой или сведения о которых являются государственной тайной.

Электронные документы будут подписываться при помощи электронной подписи. Работодатели должны будут разъяснить работникам порядок получения электронного больничного.

Информирование о льготах

Россиянам будут давать информацию о мерах поддержки во время посещения органов власти, специализированных организаций и МФЦ. Сейчас предусмотрена возможность сделать это при помощи портала «Госуслуги»: для этого необходимо согласиться на получение уведомлений. Информация сопровождается сведениями о том, как льготы можно получить и какие документы для этого понадобятся.

Налоговый вычет за спорт

Граждане смогут вернуть часть денежных средств, которые были потрачены на физкультурно-оздоровительные услуги. Данный вычет можно будет применить к доходам, полученным после 1 января 2022 года.

Максимальная сумма, с которой можно будет вернуть 13 процентов НДФЛ, — 120 тысяч рублей. Соответственно, граждане получат возможность возвратить до 15 600 рублей.

Отмена заявления на пенсию по инвалидности

Социальные и страховые пенсии по инвалидности и пенсии по предложению органов службы занятости будут назначать без заявлений. Не будет необходимости писать заявление на доплаты к пенсии, если она ниже прожиточного минимума.

Также Пенсионный фонд начнет раз в три года оповещать мужчин с 45 лет и женщин с 40 лет о том, как формируется их пенсия.

Возможность отказа от идентификации по биометрии

Гражданам, не желающим проходить идентификацию или аутентификацию при помощи биометрических данных, все равно будут предоставлять муниципальные и государственные услуги. Их нежелание не может быть причиной для отказа.

Новое правило для крупных интернет-компаний

IT-гиганты из других стран с аудиторией из России, превышающей 500 тысяч человек в сутки, обяжут иметь в РФ представительство, филиал или уполномоченное юрлицо. В Госдуме отмечали, что это поможет наладить диалог с зарубежными интернет-ресурсами, работающими в РФ.

Вызов экстренных служб в каждом регионе

Единый номер для вызова экстренных служб 112 начнет действовать по всей России. До этого данный номер работал не во всех субъектах. Благодаря закону работа экстренных служб станет более скоординированной. При этом позвонить для вызова экстренных служб можно, даже если на счету нет денег.