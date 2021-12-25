«Пиковые цифры»: кому из россиян перестанут выдавать потребкредиты

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В России хотят ограничить выдачу потребительских кредитов гражданам, которые будут тратить на выплаты свыше 80 процентов дохода. Такое предложение Центробанка связано с большим количеством неплатежей, рассказал «Вечерней Москве» экономист и аналитик Николай Кульбака. По его словам, регулятор вынужден принимать меры на фоне низкого уровня финансовой грамотности россиян.

Новые лимиты

Центробанк хочет ограничить выдачу потребительских кредитов. Регулятор предлагает не выдавать кредиты тем, у кого выплаты по долгам будут превышать 80 процентов от дохода.

— Заемщикам с умеренной долговой нагрузкой, желающим взять дополнительный кредит (заем), который может привести к росту ПДН (показателя долговой нагрузки — прим. «ВМ») выше 80 процентов, возможно, придется снизить размер запрашиваемого кредита для уменьшения своей долговой нагрузки. При этом заемщики могут предоставлять банку и МФО наиболее полные сведения о своих доходах, чтобы значение ПДН наиболее точно отражало их уровень долговой нагрузки, — сообщается в информационно-аналитических материалах ЦБ.

Ввести ограничения могут уже 1 июля 2022 года. В Центробанке отмечают, что новые лимиты не должны повлиять на доступность для кредитов большинства россиян.

«Кредитные лапы»

Кульбака считает, что намерения ЦБ связаны с невысоким уровнем финансовой грамотности населения.

— Огромное количество людей достаточно легко забираются в «кредитные лапы», по микрокредитам в том числе. Многие готовы занимать и перезанимать, увеличивая очень сильно долговую нагрузку и еще больше ухудшая ситуацию. К сожалению, люди не учатся сами, поэтому Центробанку приходится их учить, скажем так, насильно, — заметил специалист.

В школах и вузах не хватает обучения финансовой грамотности, уверен Кульбака. По его словам, если научить людей обращаться с деньгами, количество проблем с невыплатами по кредитам резко уменьшится.

«Несбыточная граница»

Специалист заметил, что в идеале заемщикам не стоит брать кредиты, если на оплату будет уходить свыше 30–40 процентов дохода.

— Центробанк предлагает установить верхнюю границу — 80 процентов, но идеально, чтобы было не больше, чем 30–40 процентов. Это такая несколько несбыточная граница, до которой мало кто это все опустит, хотя по-хорошему надо убирать пиковые цифры. Потому что есть средняя температура по больнице, а есть отдельные товарищи, у которых эта нагрузка очень высокая. Если в среднем по стране это будет процентов 30, но у нас будет пять процентов заемщиков с высокой нагрузкой, то эти пять процентов и будут давать самую большую проблему, — отметил эксперт.

Кроме того, Центробанк предлагает ограничить количество выдач потребительских кредитов на срок более пяти лет: не более 25 процентов от всех выдач кредитов в квартал. Здесь, как отметил собеседник «ВМ», ситуация двоякая.

— С одной стороны, долгосрочные кредиты — хорошо и правильно, с другой — чем дольше у человека кредит, тем дольше он связан обязательствами. Конечно, в идеале хорошо, чтобы обычные потребительские кредиты заканчивались быстрее, но это уже, может быть, немного излишняя мера, — резюмировал специалист.

Эксперт отметил, что заемщикам, у которых нет никаких накоплений, стоит хорошо подумать перед тем, как брать кредит. Даже если выплаты по кредиту составят 30–40 процентов от дохода, в случае потери работы платить будет нечем, заключил Кульбака.