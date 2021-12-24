Повеселиться и не разориться: как встретить Новый год без удара по семейному бюджету

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Новый год — любимый всеми праздник, однако предновогодние траты могут быстро поубавить содержимое кошелька, а вместе с ним и веселое настроение. Праздничный стол, подарки для близких и друзей, новые наряды, елка и ее украшения — все это способно значительно истощить семейный бюджет.

Чтобы не оказаться с пустым кошельком сразу после новогодних праздников, необходимо следовать простым советам, которые помогут вам избежать лишних трат.

Вообще заниматься любыми приобретениями нужно осознанно, лучше по заранее подготовленному списку. Подарки на Новый год исключением не являются. Если набросать примерный перечень вещей, которые вы собираетесь подарить родственникам, друзьям и коллегам, итоговая сумма, скорее всего, заставит задуматься о целесообразности покупок. Поэтому в большинстве случаев вы будете вынуждены скорректировать план — выбрать более бюджетные подарки или, как вариант, сократить число их адресатов.

Выделите главные статьи расходов — например, «подарки», «новогодний стол» и «празднование». Можно разложить наличные по конвертам или воспользоваться специальными мобильными приложениями — сервисами финансового планирования. В них можно добавлять статьи расходов, устанавливать по ним лимит и видеть динамику трат.

«Реклама — это средство заставить людей нуждаться в том, о чем они раньше не слышали» — эти слова финского писателя Мартти Ларни наилучшим образом характеризуют то праздничное безумство, которое воцаряется в магазинах и в наших душах в преддверии Нового года.

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Внимательно просматривайте рекламные брошюры и различные сайты в поиске выгодных предложений. Не соблазняйтесь профессиональными фотографиями в сети, красивыми витринами и прилавками, украшенными множеством безделушек.

Сравнивайте цены и размеры скидок в магазинах. Призывы «Скидки 80% на все!» заманчивы, но на деле могут оказаться всего лишь хитрой уловкой: перед праздниками цены на многие товары нередко специально завышают в несколько раз, чтобы потом объявить о «распродаже».

Вот почему лучше заранее присмотреться к вещам, которые вы хотите купить: запишите их стоимость, а затем проверьте — настоящий это дисконт или лишь ловкий маркетинговый ход.

Помните, не стоит тратить больше запланированного или покупать то, что вам на самом деле не нужно, даже если предложение кажется выгодным.

Обратите внимание на интернет-магазины. Онлайн-шопинг не только удобнее, но подчас и обходится значительно дешевле. К тому же вам не придется тратить деньги на бензин или на проезд в общественном транспорте, добираясь до нужной торговой точки. Сэкономить еще больше помогут купоны и промокоды: с их помощью можно получить бесплатную курьерскую доставку, бонусные баллы или дополнительную скидку. Найти актуальные промокоды и купоны можно на любом сайте-агрегаторе — достаточно ввести запрос в поисковике.

Если вы планируете путешествие в новогодние каникулы, то озаботиться покупкой билетов, страховки, бронированием отеля лучше всего заранее, откладывать все это на последний момент не следует. В праздничный период цены на туристические продукты традиционно взмывают вверх, и крайне неблагоразумно и обидно приобретать их на пике стоимости.

Праздничные дни — самое подходящее время для того, чтобы потратить на подарки накопленные за год баллы или бонусы. Заранее изучите список предложений, чтобы понять, хватит ли вам баллов на нужную покупку. Проанализируйте скидки и бонусы, которые вы можете получить, например, оплачивая покупки кредитной картой вашего банка в магазине-партнере.

Приобретая скидочный купон, внимательно читайте условия его использования. Имеет смысл подписаться на страничку любимого бренда или магазина и регулярно получать интересные предложения через социальные сети и на личную электронную почту. Так вы сможете легко следить за обновлениями ассортимента и узнавать о действительно приятных и выгодных скидках. Оплачивайте покупки банковской картой с кешбэком. Обычно сумма возврата составляет от 1 до 5 процентов.

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Если подсчитать все траты в партнерских магазинах, полученная сумма сэкономленных средств может вас приятно удивить. Иногда на отдельные покупки объем возвращаемых денег достигает 30 процентов. Как правило, это работает в рамках акций или при первой покупке, оплаченной с помощью только что оформленной кредитной карты.

Имеет смысл изучить заранее размер кешбэка на сайте банка или платежной системы. Так, в некоторых сервисах благодаря сотрудничеству с популярными интернет-магазинами действует программа возврата части платежей.

Обязательно отслеживайте траты — сегодня существует большое количество удобных приложений для ведения бюджета, что особенно актуально в связи с новогодними расходами. Для семейного бюджета больше подойдут программы, синхронизирующие расходы и доходы каждого, иными словами, позволяющие работать в многопользовательском режиме.

Установите лимит на стоимость подарков — договоритесь с семьей или друзьями о фиксированной сумме, которую вы потратите на подарки друг другу.

Попробуйте проявить нестандартный подход к выбору подарков. Если вы умеете готовить, то почему бы не побаловать друзей и близких блюдами собственного производства? Романтический ужин в родных стенах, пикник за городом или просмотр кинофильма с домашней пиццей оставят не менее приятные воспоминания, чем поход в ресторан, и при этом не нанесут значительного ущерба кошельку.

Дарите умные презенты в виде подарочных карт и сертификатов, которыми человек сможет воспользоваться в течение определенного времени: на массаж, косметические процедуры, спортивные увлечения, мастер-классы и т.п.

Как вариант — сделайте подарок своими руками — хендмейд всегда в моде. Вязание, шитье, лепка из глины, картины в стиле скетчинга — в социальных сетях огромное количество обучающих роликов и интересных уроков, с помощью которых можно как успешно прокачать собственные навыки, так и научиться чему-то новому.

И помните о том, что главное не обертка, а содержание. Если вы привыкли красиво упаковывать подарки, необязательно тратить половину декабрьской зарплаты на оригинальные коробки и блестящую оберточную бумагу, которые окажутся в мусорной корзине почти сразу после вручения. Можно использовать подручные материалы, они наверняка найдутся в достаточном количестве дома: веточки хвои, палочки корицы, кофейные зерна, орехи, кусочки тканей, пуговицы и бисер станут достойным обрамлением любого презента.

Ни в коем случае не покупайте подарки в кредит. Праздники закончатся, а отдавать долги вам придется еще не один месяц.

Как правило, прибегают к кредитам те, кто не имеет привычки к сбережению и тратит зарплату в первую неделю после ее получения. А это значит, что дополнительные расходы в виде платежей по кредиту могут окончательно подорвать шаткий бюджет.

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Встречать Новый год дома в кругу близких в условиях пандемии не только безопаснее, но и экономичнее. Стол, например, можно накрыть «всем миром», поделив расходы поровну. Либо перед каждым участником застолья поставить задачу приготовить особенное угощение для общего стола.

Оптимизируйте праздничное меню. Руководствуясь тем, что новогодний стол должен «ломиться от яств», многие готовят больше, чем могут съесть. В результате остатки салатов и заветренная нарезка отправляются прямиком в мусорную корзину в первых же числах января. Чтобы избежать лишних трат, прикиньте примерное количество еды, используя ресторанный принцип подсчета: не более 200 граммов салата и 250 граммов горячего блюда на человека и т.д. Более подробную информацию легко найти в интернете.

Разумно сэкономить и на подарках. Крайне расточительно покупать целую авоську недорогих безделушек (по отдельности они, может, и дешево стоят, зато в итоге общая сумма окажется внушительной), которые потом покроются толстым слоем пыли или утонут в бездонных антресолях своих хозяев.

Гораздо благоразумнее будет, если каждый гость преподнесет один, но достойный презент. А кому он достанется, пусть решит лотерея. Например, можно сыграть в «Тайного Санту»: участники заранее определяют, кто и кому дарит подарок. Сделать это можно с помощью специальных сайтов либо прибегнуть к старому дедовскому способу: каждый участник игры тянет из мешочка бумажку с именем человека, которому ему предстоит вручить подарок. Чтобы сохранить интригу, держите результаты лотереи в секрете. Не забудьте установить денежный лимит на подарки и озвучить свои пожелания «Тайному Санте». Приятный сюрприз и веселье вам гарантированы!

И, разумеется, праздники — прекрасный повод избавиться от ненужных вещей, захламляющих дом. Однако, в отличие от итальянцев, практикующих традицию раз в год выбрасывать ненужное в окно, попытайтесь дать этим вещам вторую жизнь. Одежду, бытовые приборы и мебель, даже в неприглядном состоянии, можно сдать на вторичную переработку и получить скидку на новые покупки.

Если следовать этим нехитрым советам, то есть научиться экономно планировать личный бюджет и контролировать собственные расходы — ваши финансовые решения станут более продуманными и взвешенными и постепенно перейдут в разряд полезных привычек.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Денис Михайлов, руководитель ГБУ «Мосфинагентство» Департамента финансов города Москвы:

— Долгие зимние вечера — хорошее время, чтобы заняться самообразованием, научиться грамотно распоряжаться личными финансами благодаря полезным и, самое главное, бесплатным урокам и мастер-классам по финансовой грамотности. Их можно найти на информационных ресурсах Банка России, Минфина России, а также на сайте Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры в городе Москве: https://finfest.moscow/.

В рамках обучающих мероприятий эксперты рассказывают о правилах разумного финансового поведения и навыках обращения с личными финансами. Например, продажа неиспользуемых вещей при помощи объявлений на специализированных торговых площадках в интернете — так называемых онлайн-классифайдах (online classified platforms). Организация подобной распродажи станет полезной предновогодней традицией. Она поможет навести порядок в доме перед праздниками, пополнить бюджет на покупку подарков или отложить дополнительные денежные средства на долгосрочные цели.

Полученные в уходящем году знания могут быть применены на практике в новом году, что привнесет в вашу жизнь больше финансовой стабильности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Тимоничева, заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО:

— Наступающий год принесет некоторые изменения в правилах предоставления финансовых услуг потребителям. С 29 декабря 2021 года клиенты банков, МФО и других кредиторов будут вправе отказаться от любых дополнительных услуг, оформленных при заключении договора потребительского кредита или займа (юридического сопровождения, телемедицины, страхования, помощи на дорогах, различных консультаций и т.п.). Поставщики этих сервисов вернут деньги, если клиент успеет подать заявление о расторжении договора с ними в течение 14 календарных дней после его подписания. Если заемщик не успел ими воспользоваться, то ему вернут деньги полностью.

В остальных случаях из суммы возврата вычтут расходы, которые уже понесла компания-исполнитель. Чтобы отказаться от ненужных сервисов, необходимо в период охлаждения подать заявление поставщику услуг. В течение семи рабочих дней он должен перечислить деньги на счет заемщика. Если компания этого не сделает, клиент вправе потребовать возврат у банка или МФО, которые и предложили ему эти дополнительные услуги.

С 30 декабря вступают в силу и новые поправки в законодательство, согласно которым банкам запрещено заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на предоставление ему дополнительных услуг. Дать согласие на них заемщику будет необходимо собственноручно.