«Рубль будет быстро скользить вниз»: аналитик дал прогноз по валюте

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Геополитика — единственное, что имеет сегодня для рубля существенное значение. Банк России, стремясь спасти национальное достояние, объявил об очередных мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке, включающих валютные интервенции. О том, когда рубль перестанет лихорадить, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Биржевые торги валютой на Московской бирже 24 февраля больше напоминают хаос. Начало военной операции в Донбассе спровоцировало практически мгновенную сдачу рублем рубежей на всех фронтах. Биржа была вынуждена приостановить торги, поскольку, дойдя до определенного курса (84,075 рубля за доллар), невозможно было подняться выше из-за установленных ограничений. Курс евро на тот момент составил 95,24 рубля.

— Практически все торгуемые на утренней сессии финансовые инструменты «легли» на установленные биржей нижние планки, — констатировал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. — Все произошло после объявленной президентом Путиным спецоперации в Донбассе и сообщений об обстреле военных аэропортов по всей Украине.

Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

Как говорится в сообщении ЦБ, регулятор будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.

Однако заявление ЦБР возымело действие лишь отчасти. До 11:30 — ключевого времени, на момент которого формируется средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» и по которому формируется официальный курс, — национальная валюта успела освоить 90 рублей за доллар и более 100 — за евро.

— Банк России объявил о начале интервенций на валютном рынке, чтобы чуть удержать паническое одностороннее падение рубля, что в моменте позволило курсу отступить от экстремумов. Однако в подобных ситуациях бессмысленно ждать разворота. Подобные действия Центробанков всегда лишь смягчают удар, но не разворачивают рынок, — отметил эксперт.

По прогнозам аналитика, несмотря на интервенции и приостановку торгов, экстремальное давление на российский рынок обещает сохраняться в ближайшие дни.

— Это действительно новая реальность, которой мы не видели на протяжении нашей жизни, — отметил собеседник «ВМ». — Ситуация с Украиной развивается по наиболее драматичному сценарию и неизбежно повлечет наиболее тяжелые последствия, которыми угрожали России в последние дни.

Впрочем, к 11:30 статус-кво был восстановлен: средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю составил 79,0572. А к середине дня рублю удалось с помощью интервенций регулятора отыграть большую часть потерь.

С 15 апреля 2003 года Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов «завтра», сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Однако в итоге впервые за неполные 19 лет официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 февраля, составил не обозначенный выше показатель, а 86,9288 рубля. Официальный курс евро — 97,7688 рубля.

— Сложно говорить о каких-то уровнях, где может стабилизироваться российская валюта или рынок в целом, — считает Купцикевич. — Последние события вытолкнули рубль на неизведанную территорию. После открытия торгов на Мосбирже торги стартовали с 86 рублей за доллар и 99,99 за евро.

По его мнению, похоже, рубль будет очень быстро скользить вниз — вплоть до 110 за доллар в ближайшие дни или недели. Вблизи этих уровней нужно будет смотреть на ситуацию.

— В целом падение рубля обещает продолжаться все время, пока идут обстрелы и на Россию накладываются жесткие санкции. Надежды на стабилизацию сейчас мы можем получить только от политиков, — констатировал эксперт.