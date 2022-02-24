«Там будет катастрофа»: экономист рассказал, чего ждать после возобновления торгов на российской бирже

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24 февраля в 10:00 торги на российской бирже возобновились, сообщили на сайте торговой площадки. О том, чего ждать в ближайшее время на фондовом рынке, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста Евгения Надоршина.

По словам эксперта, ситуация после открытия торгов на российской бирже будет «катастрофической».

— Если торги откроются, там будет катастрофа. Нужно будет ликвидировать многие позиции. Покупателей там не будет. Если их открыть сейчас — там смерть. Все, что люди туда занесли, все это сейчас обнулится практически, — заявил экономист в беседе с «ВМ».

В ночь с 23 на 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. По словам лидера государства, такое решение потребовалось принять на фоне обострившейся на Украине обстановки. Путин отметил, что она требует незамедлительных действий.

Остановка торгов на бирже была спровоцирована этой ситуацией. Это коснулось всех рынков, включая валютную и фондовую секции. Перед прекращением торгов индекс IMOEX2 упал на 11 процентов.

В свою очередь, курсы доллара и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов. На один доллар предлагают почти 90 рублей. Евро торгуется на отметке в 101 рубль. По данным на 8:58 за евро предлагают 100,83 рубля, а доллар можно приобрести за 89,41 рубля.