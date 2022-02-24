Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Курсы доллара и евро достигли исторических максимумов на Forex

Михаил Алимов

Сюжет: 

Курс рубля
Экономика
Курсы доллара и евро достигли исторических максимумов на Forex
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курсы доллара и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за один доллар предлагают почти 90 рублей. Евро торгуется на отметке в 101 рубль.

По данным на 8:58 за евро предлагают 100,83 рубля, а доллар можно приобрести за 89,41 рубля.

До этого сообщалось, что Московская биржа приостановила торги на всех рынках с четверга, 24 февраля. Представители Мосбиржи пообещали, что о возобновлении операций граждан оповестят дополнительно.

Индекс Мосбиржи на российском рынке акций утром упал на 9,65 процента. Дальнейшее снижение составило 11,27 процента. По данным на 07:00 индикатор рубля составил 2 787,11. К 07:30 он упал до 2 736,98. Снижение индекса происходит на фоне последних действий России на международной арене.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал «Вечерней Москве», что пара доллар/рубль вплотную подошла к тесту важнейшего многолетнего уровня. По его словам, доллар выше 80 рублей стал поворотной точкой за последние 8 лет. Экономист рассказал, что будет с рублем в ближайшие дни.

Читайте также:
Евро Доллар Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте