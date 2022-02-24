Курсы доллара и евро достигли исторических максимумов на Forex

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курсы доллара и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за один доллар предлагают почти 90 рублей. Евро торгуется на отметке в 101 рубль.

По данным на 8:58 за евро предлагают 100,83 рубля, а доллар можно приобрести за 89,41 рубля.

До этого сообщалось, что Московская биржа приостановила торги на всех рынках с четверга, 24 февраля. Представители Мосбиржи пообещали, что о возобновлении операций граждан оповестят дополнительно.

Индекс Мосбиржи на российском рынке акций утром упал на 9,65 процента. Дальнейшее снижение составило 11,27 процента. По данным на 07:00 индикатор рубля составил 2 787,11. К 07:30 он упал до 2 736,98. Снижение индекса происходит на фоне последних действий России на международной арене.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал «Вечерней Москве», что пара доллар/рубль вплотную подошла к тесту важнейшего многолетнего уровня. По его словам, доллар выше 80 рублей стал поворотной точкой за последние 8 лет. Экономист рассказал, что будет с рублем в ближайшие дни.