Индекс Мосбиржи утром опустился более, чем на десять процентов

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Индекс Мосбиржи на российском рынке акций утром упал на 9,65 процента. Дальнейшее снижение составило 11,27 процента.

По данным на 07:00 индикатор рубля составил 2 787,11. К 07:30 он упал до 2 736,98.

Снижение индекса происходит на фоне последних действий России на международной арене.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. В планах у страны нет оккупации территорий Украины. Цель армии РФ — защита страдающих от неонацистов республик ДНР и ЛНР.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.