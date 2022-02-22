Борьба за 80: экономист рассказал, что будет с рублем в ближайшие дни

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал «Вечерней Москве», что пара доллар/рубль вплотную подошла к тесту важнейшего многолетнего уровня.

По его словам, доллар выше 80 рублей стал поворотной точкой за последние 8 лет.

— Вполне возможно, что и на этот раз мы увидим больше усилий по сдерживанию волатильности и попытки поддержать рубль на выходе выше 80, — считает специалист.

Он добавил, что если доллар будет стоить более 80 рублей на протяжении месяца или недели, то волатильность российской валюты значительно повысится.

— Возможно, что в ближайшие дни мы еще увидим борьбу за этот уровень, равно как и отметку 90 за евро, — подытожила эксперт.

Вмененная волатильность рубля вечером в понедельник, 21 февраля, достигла отметки в 33,97 процента и приблизилась к максимальным значениям во время пандемии — 37,7 процента. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg. Временная волатильность рубля показывает, насколько широкой будет амплитуда колебаний рубля на рынке. Около месяца назад российский рубль по показателю волатильности находился на втором месте и уступал турецкой лире из-за провальной политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

До этого сообщалось, что курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с апреля 2021 года. Курс доллара к рублю на открытии торгов на Московской бирже по сравнению с уровнем закрытия предыдущих вырос и составил 79,755 рубля.